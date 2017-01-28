في منزل المفتي.. مجلس تربوي واجتماعي ودرس أسبوعي

تناول درسه أهمية الصلاة وعظم منزلتها وسيرة المصطفى

كعادته أسبوعياً يستقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - حفظه الله- في منزله كل جمعة وسبت، طلبة العلم وعامة الناس الذين يفدون إليه ويقصدونه طلبا للتوجيه والنصح والإرشاد والاستزادة من العلم الشرعي.

ويستقطع في هذا الشأن سماحة المفتي أوقاتا من إجازته الأسبوعية لتدارس العلم الشرعي مع مجموعة من المشايخ والدعاة طلبة العلم الشباب الذين يتتلمذون على يد سماحته.

وشهدت "سبق" عصر اليوم واحدا من هذه الدروس العلمية حيث استعرض فيه أحد طلبة المفتي في درسه الأدلة الشرعية والفقهية على عظم منزلة الصلاة وأهميتها في الإسلام وخلص إلى أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها، وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل .

ليواصل بعدها آخر القراءة في إحدى المسائل العلمية التي تناولت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخصائصه عليه الصلاة والسلام في النكاح، بينما كان سماحته مستمعاً ومنصتاً.

يذكر أن مفتي المملكة اعتذر بأدب ولطف عن الإجابة عن تساؤلات "سبق" بخصوص برنامج حساب المواطن المزمع إطلاقه الأربعاء القادم، مكتفياً بالقول "سوف نتأمل هذا الموضوع إن شاء الله".