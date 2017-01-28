النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في منزل المفتي.. مجلس تربوي واجتماعي ودرس أسبوعي

تناول درسه أهمية الصلاة وعظم منزلتها وسيرة المصطفى

كعادته أسبوعياً يستقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - حفظه الله- في منزله كل جمعة وسبت، طلبة العلم وعامة الناس الذين يفدون إليه ويقصدونه طلبا للتوجيه والنصح والإرشاد والاستزادة من العلم الشرعي.

 

ويستقطع في هذا الشأن سماحة المفتي أوقاتا من إجازته الأسبوعية لتدارس العلم الشرعي مع مجموعة من المشايخ والدعاة طلبة العلم الشباب الذين يتتلمذون على يد سماحته.

 

وشهدت "سبق" عصر اليوم واحدا من هذه الدروس العلمية حيث استعرض فيه أحد طلبة المفتي في درسه الأدلة الشرعية والفقهية على عظم منزلة الصلاة وأهميتها في الإسلام وخلص إلى أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها، وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل .

 

ليواصل بعدها آخر القراءة في إحدى المسائل العلمية التي تناولت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخصائصه عليه الصلاة والسلام في النكاح، بينما كان سماحته مستمعاً ومنصتاً.

 

يذكر أن مفتي المملكة اعتذر بأدب ولطف عن الإجابة عن تساؤلات "سبق" بخصوص برنامج حساب المواطن المزمع إطلاقه الأربعاء القادم، مكتفياً  بالقول "سوف نتأمل هذا الموضوع إن شاء الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في منزل المفتي.. مجلس تربوي واجتماعي ودرس أسبوعي
سبق

كعادته أسبوعياً يستقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - حفظه الله- في منزله كل جمعة وسبت، طلبة العلم وعامة الناس الذين يفدون إليه ويقصدونه طلبا للتوجيه والنصح والإرشاد والاستزادة من العلم الشرعي.

 

ويستقطع في هذا الشأن سماحة المفتي أوقاتا من إجازته الأسبوعية لتدارس العلم الشرعي مع مجموعة من المشايخ والدعاة طلبة العلم الشباب الذين يتتلمذون على يد سماحته.

 

وشهدت "سبق" عصر اليوم واحدا من هذه الدروس العلمية حيث استعرض فيه أحد طلبة المفتي في درسه الأدلة الشرعية والفقهية على عظم منزلة الصلاة وأهميتها في الإسلام وخلص إلى أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها، وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل .

 

ليواصل بعدها آخر القراءة في إحدى المسائل العلمية التي تناولت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخصائصه عليه الصلاة والسلام في النكاح، بينما كان سماحته مستمعاً ومنصتاً.

 

يذكر أن مفتي المملكة اعتذر بأدب ولطف عن الإجابة عن تساؤلات "سبق" بخصوص برنامج حساب المواطن المزمع إطلاقه الأربعاء القادم، مكتفياً  بالقول "سوف نتأمل هذا الموضوع إن شاء الله".

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
07:08 PM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:20 PM
تناول درسه أهمية الصلاة وعظم منزلتها وسيرة المصطفى

في منزل المفتي.. مجلس تربوي واجتماعي ودرس أسبوعي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
27,817

كعادته أسبوعياً يستقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - حفظه الله- في منزله كل جمعة وسبت، طلبة العلم وعامة الناس الذين يفدون إليه ويقصدونه طلبا للتوجيه والنصح والإرشاد والاستزادة من العلم الشرعي.

 

ويستقطع في هذا الشأن سماحة المفتي أوقاتا من إجازته الأسبوعية لتدارس العلم الشرعي مع مجموعة من المشايخ والدعاة طلبة العلم الشباب الذين يتتلمذون على يد سماحته.

 

وشهدت "سبق" عصر اليوم واحدا من هذه الدروس العلمية حيث استعرض فيه أحد طلبة المفتي في درسه الأدلة الشرعية والفقهية على عظم منزلة الصلاة وأهميتها في الإسلام وخلص إلى أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها، وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل .

 

ليواصل بعدها آخر القراءة في إحدى المسائل العلمية التي تناولت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخصائصه عليه الصلاة والسلام في النكاح، بينما كان سماحته مستمعاً ومنصتاً.

 

يذكر أن مفتي المملكة اعتذر بأدب ولطف عن الإجابة عن تساؤلات "سبق" بخصوص برنامج حساب المواطن المزمع إطلاقه الأربعاء القادم، مكتفياً  بالقول "سوف نتأمل هذا الموضوع إن شاء الله".

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,511
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,901
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,047
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,403

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة