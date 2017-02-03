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في "وادي الدواسر".. مواطن يحذر من عبث طريق يهدد الأهالي.. والجهات المعنية: لا تعليق

طالب "وزير الشؤون البلدية" بالتحقيق في الواقعة وردم حفرة الصرف الصحي

في الوقت الذي حذر فيه أحد المواطنين من عقوبات العبث بالطرقات عبر تقديم عدة بلاغات للجهات المعنية، منذ ما يقارب الشهر، إلا أن إهمال تلك البلاغات جعل العبث يستمر ويتواصل؛ ما يتسبب بإعاقة مشروعات المخططات السكنية مستقبلاً، ناهيك  بخطرها على الأطفال والمارة في الوقت الحالي.

"سبق" حاولت طرق أبواب تلك الجهات للاستفسار عن صحة شكوى المواطن، إلا أن الصمت كان سيد الموقف من قِبل رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر، المهندس رشيد بن عجب آل عمار، ونائبه الدكتور فهاد آل سبيهين، ودخل الأسبوع الثاني دون رد!

تفاصيل الشكوى سردها أحد سكان حي مخطط الجوهرة الجديد بمحافظة وادي الدواسر -تحتفظ "سبق" بكامل معلوماته- مبينًا أن أحدهم أزال طبقة الأسفلت وحفر غرفة صرف صحي "بيارة" بمنتصف شارع في المخطط نفسه، على الرغم من وجود ارتداد كافٍ للغاية داخل منزله، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والإنشائية، وضاربًا بمصالح المواطنين عرض الحائط من خلال علاقاته الشخصية مع المسؤولين- حسب وصف المواطن.

وأضاف المواطن أنه يحتفظ بأرقام بلاغته والذي وصلته من الرقم الموحد لأمانة منطقة الرياض "١٧٠١١٢١٤٩٢٢٩" و"١٦١٢١٢٢٧٩٧٢٥"، مؤكدًا أنه لم يتخذ أي إجراء حيالها، ما عدا الأخير، تواصل معه أحد المراقبين ببلدية المحافظة، وأفاده بأنه وقف واطلع على المخالفة واتخذ اللازم، ولم يفعل تهاونًا وإهمالاً، واستمر المواطن في الحفر دون توقف.

وأوضح أنه بعد فقدان الأمل وفشل جميع المحاولات السابقة، توجه بنفسه بعد ثلاثة أسابيع من البلاغ الأول إلى مسؤولي البلدية بالمحافظة لمتابعة الشكوى، وإبلاغهم بعدم توقف أعمال الحفر والإنشاء، ولم يتخذوا أي إجراء، حيث إنه تم الانتهاء من إنشاء البيارة في أربعة أسابيع دون اتخاذ إي إجراء، مشيرًا إلى أنه "من الواضح أن هناك أيادي خفية حتى الانتهاء من الإنشاء لوضعي أمام الأمر الواقع والاكتفاء فقط بمطالبة صاحب المنزل بالغرامة، والتي لن أقبل بها أبداً."

وأردف: "الشارع ملك للجميع وليس ملكًا لمواطن واحد فقط؛ فمخطط الجوهرة جديد وحديث، وقريبًا سيتم الحفر لشبكات المياه والهاتف والصرف الصحي، وستعيق هذه الحفرة جميع هذه المشروعات؛ لكونها بمنتصف الشارع"، مناشدًا وزير الشؤون البلدية والقروية، والجهات المختصة، بسرعة فتح تحقيق في الأمر ومحاسبة كل من له يد في هذه المخالفة الصريحة وردمها في الحال.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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في "وادي الدواسر".. مواطن يحذر من عبث طريق يهدد الأهالي.. والجهات المعنية: لا تعليق
سبق

في الوقت الذي حذر فيه أحد المواطنين من عقوبات العبث بالطرقات عبر تقديم عدة بلاغات للجهات المعنية، منذ ما يقارب الشهر، إلا أن إهمال تلك البلاغات جعل العبث يستمر ويتواصل؛ ما يتسبب بإعاقة مشروعات المخططات السكنية مستقبلاً، ناهيك  بخطرها على الأطفال والمارة في الوقت الحالي.

"سبق" حاولت طرق أبواب تلك الجهات للاستفسار عن صحة شكوى المواطن، إلا أن الصمت كان سيد الموقف من قِبل رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر، المهندس رشيد بن عجب آل عمار، ونائبه الدكتور فهاد آل سبيهين، ودخل الأسبوع الثاني دون رد!

تفاصيل الشكوى سردها أحد سكان حي مخطط الجوهرة الجديد بمحافظة وادي الدواسر -تحتفظ "سبق" بكامل معلوماته- مبينًا أن أحدهم أزال طبقة الأسفلت وحفر غرفة صرف صحي "بيارة" بمنتصف شارع في المخطط نفسه، على الرغم من وجود ارتداد كافٍ للغاية داخل منزله، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والإنشائية، وضاربًا بمصالح المواطنين عرض الحائط من خلال علاقاته الشخصية مع المسؤولين- حسب وصف المواطن.

وأضاف المواطن أنه يحتفظ بأرقام بلاغته والذي وصلته من الرقم الموحد لأمانة منطقة الرياض "١٧٠١١٢١٤٩٢٢٩" و"١٦١٢١٢٢٧٩٧٢٥"، مؤكدًا أنه لم يتخذ أي إجراء حيالها، ما عدا الأخير، تواصل معه أحد المراقبين ببلدية المحافظة، وأفاده بأنه وقف واطلع على المخالفة واتخذ اللازم، ولم يفعل تهاونًا وإهمالاً، واستمر المواطن في الحفر دون توقف.

وأوضح أنه بعد فقدان الأمل وفشل جميع المحاولات السابقة، توجه بنفسه بعد ثلاثة أسابيع من البلاغ الأول إلى مسؤولي البلدية بالمحافظة لمتابعة الشكوى، وإبلاغهم بعدم توقف أعمال الحفر والإنشاء، ولم يتخذوا أي إجراء، حيث إنه تم الانتهاء من إنشاء البيارة في أربعة أسابيع دون اتخاذ إي إجراء، مشيرًا إلى أنه "من الواضح أن هناك أيادي خفية حتى الانتهاء من الإنشاء لوضعي أمام الأمر الواقع والاكتفاء فقط بمطالبة صاحب المنزل بالغرامة، والتي لن أقبل بها أبداً."

وأردف: "الشارع ملك للجميع وليس ملكًا لمواطن واحد فقط؛ فمخطط الجوهرة جديد وحديث، وقريبًا سيتم الحفر لشبكات المياه والهاتف والصرف الصحي، وستعيق هذه الحفرة جميع هذه المشروعات؛ لكونها بمنتصف الشارع"، مناشدًا وزير الشؤون البلدية والقروية، والجهات المختصة، بسرعة فتح تحقيق في الأمر ومحاسبة كل من له يد في هذه المخالفة الصريحة وردمها في الحال.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
12:37 AM
طالب "وزير الشؤون البلدية" بالتحقيق في الواقعة وردم حفرة الصرف الصحي

في "وادي الدواسر".. مواطن يحذر من عبث طريق يهدد الأهالي.. والجهات المعنية: لا تعليق

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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في الوقت الذي حذر فيه أحد المواطنين من عقوبات العبث بالطرقات عبر تقديم عدة بلاغات للجهات المعنية، منذ ما يقارب الشهر، إلا أن إهمال تلك البلاغات جعل العبث يستمر ويتواصل؛ ما يتسبب بإعاقة مشروعات المخططات السكنية مستقبلاً، ناهيك  بخطرها على الأطفال والمارة في الوقت الحالي.

"سبق" حاولت طرق أبواب تلك الجهات للاستفسار عن صحة شكوى المواطن، إلا أن الصمت كان سيد الموقف من قِبل رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر، المهندس رشيد بن عجب آل عمار، ونائبه الدكتور فهاد آل سبيهين، ودخل الأسبوع الثاني دون رد!

تفاصيل الشكوى سردها أحد سكان حي مخطط الجوهرة الجديد بمحافظة وادي الدواسر -تحتفظ "سبق" بكامل معلوماته- مبينًا أن أحدهم أزال طبقة الأسفلت وحفر غرفة صرف صحي "بيارة" بمنتصف شارع في المخطط نفسه، على الرغم من وجود ارتداد كافٍ للغاية داخل منزله، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والإنشائية، وضاربًا بمصالح المواطنين عرض الحائط من خلال علاقاته الشخصية مع المسؤولين- حسب وصف المواطن.

وأضاف المواطن أنه يحتفظ بأرقام بلاغته والذي وصلته من الرقم الموحد لأمانة منطقة الرياض "١٧٠١١٢١٤٩٢٢٩" و"١٦١٢١٢٢٧٩٧٢٥"، مؤكدًا أنه لم يتخذ أي إجراء حيالها، ما عدا الأخير، تواصل معه أحد المراقبين ببلدية المحافظة، وأفاده بأنه وقف واطلع على المخالفة واتخذ اللازم، ولم يفعل تهاونًا وإهمالاً، واستمر المواطن في الحفر دون توقف.

وأوضح أنه بعد فقدان الأمل وفشل جميع المحاولات السابقة، توجه بنفسه بعد ثلاثة أسابيع من البلاغ الأول إلى مسؤولي البلدية بالمحافظة لمتابعة الشكوى، وإبلاغهم بعدم توقف أعمال الحفر والإنشاء، ولم يتخذوا أي إجراء، حيث إنه تم الانتهاء من إنشاء البيارة في أربعة أسابيع دون اتخاذ إي إجراء، مشيرًا إلى أنه "من الواضح أن هناك أيادي خفية حتى الانتهاء من الإنشاء لوضعي أمام الأمر الواقع والاكتفاء فقط بمطالبة صاحب المنزل بالغرامة، والتي لن أقبل بها أبداً."

وأردف: "الشارع ملك للجميع وليس ملكًا لمواطن واحد فقط؛ فمخطط الجوهرة جديد وحديث، وقريبًا سيتم الحفر لشبكات المياه والهاتف والصرف الصحي، وستعيق هذه الحفرة جميع هذه المشروعات؛ لكونها بمنتصف الشارع"، مناشدًا وزير الشؤون البلدية والقروية، والجهات المختصة، بسرعة فتح تحقيق في الأمر ومحاسبة كل من له يد في هذه المخالفة الصريحة وردمها في الحال.

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