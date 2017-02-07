قائد حراسة الجنادرية يزور قرية الباحة التراثية ويشيد بالتنظيم

تجول في أركانها وشاهد الموروث والجانب التنموي بالمنطقة

قام قائد وحدة وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل بزيارة لقرية الباحة التراثية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة 31.



وكان في استقباله رئيس وفد منطقة الباحة محمد بن غرم الله لافي والذي قدم شرحاً وافياً عن القرية التراثية وما تحتويه من أركان تمثل الموروث والجوانب التنموية بمنطقة الباحة.



وتجول اللواء الزامل في أركان القرية التراثية واطلع على ركن الحرف والفلكلور الشعبي للمنطقة وجناح الجامعة والمطعم الشعبي وجناح الإدارات الحكومية وركن الأسر المنتجة والتي لاقت إعجابه، مشيداً بتصميم القرية التراثية المعماري وتميزه وحسن التنظيم وإدارة الفعاليات، كما سعد بجودة الفعاليات المنفذة.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس وفد منطقة الباحة درعاً تذكارياً للواء عبدالرحمن الزامل والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

