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قائد حراسة الجنادرية يزور قرية الباحة التراثية ويشيد بالتنظيم

تجول في أركانها وشاهد الموروث والجانب التنموي بالمنطقة

  قام قائد وحدة وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل بزيارة لقرية الباحة التراثية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة 31.
 
وكان في استقباله رئيس وفد منطقة الباحة محمد بن غرم الله لافي والذي قدم شرحاً وافياً عن القرية التراثية وما تحتويه من أركان تمثل الموروث والجوانب التنموية بمنطقة الباحة.
 
وتجول اللواء الزامل في أركان القرية التراثية واطلع على ركن الحرف والفلكلور الشعبي للمنطقة وجناح الجامعة والمطعم الشعبي وجناح الإدارات الحكومية وركن الأسر المنتجة والتي لاقت إعجابه، مشيداً بتصميم القرية التراثية المعماري وتميزه وحسن التنظيم وإدارة الفعاليات، كما سعد بجودة الفعاليات المنفذة.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس وفد منطقة الباحة درعاً تذكارياً للواء عبدالرحمن الزامل والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
 

مهرجان الجنادرية الجنادرية 31 الجنادرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد حراسة الجنادرية يزور قرية الباحة التراثية ويشيد بالتنظيم
سبق

  قام قائد وحدة وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل بزيارة لقرية الباحة التراثية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة 31.
 
وكان في استقباله رئيس وفد منطقة الباحة محمد بن غرم الله لافي والذي قدم شرحاً وافياً عن القرية التراثية وما تحتويه من أركان تمثل الموروث والجوانب التنموية بمنطقة الباحة.
 
وتجول اللواء الزامل في أركان القرية التراثية واطلع على ركن الحرف والفلكلور الشعبي للمنطقة وجناح الجامعة والمطعم الشعبي وجناح الإدارات الحكومية وركن الأسر المنتجة والتي لاقت إعجابه، مشيداً بتصميم القرية التراثية المعماري وتميزه وحسن التنظيم وإدارة الفعاليات، كما سعد بجودة الفعاليات المنفذة.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس وفد منطقة الباحة درعاً تذكارياً للواء عبدالرحمن الزامل والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
07:13 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:39 AM
تجول في أركانها وشاهد الموروث والجانب التنموي بالمنطقة

قائد حراسة الجنادرية يزور قرية الباحة التراثية ويشيد بالتنظيم

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
4
13,616

  قام قائد وحدة وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل بزيارة لقرية الباحة التراثية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة 31.
 
وكان في استقباله رئيس وفد منطقة الباحة محمد بن غرم الله لافي والذي قدم شرحاً وافياً عن القرية التراثية وما تحتويه من أركان تمثل الموروث والجوانب التنموية بمنطقة الباحة.
 
وتجول اللواء الزامل في أركان القرية التراثية واطلع على ركن الحرف والفلكلور الشعبي للمنطقة وجناح الجامعة والمطعم الشعبي وجناح الإدارات الحكومية وركن الأسر المنتجة والتي لاقت إعجابه، مشيداً بتصميم القرية التراثية المعماري وتميزه وحسن التنظيم وإدارة الفعاليات، كما سعد بجودة الفعاليات المنفذة.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس وفد منطقة الباحة درعاً تذكارياً للواء عبدالرحمن الزامل والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
 

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