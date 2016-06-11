قائد فريق غوث.. العاطفي لـ"سبق": شاركنا بـ12 سيارة و20 عضوًا وطائرتَيْن شراعيتَيْن

بعد العثور على فتاة الرغيب المفقودة ومهام بحث استمرت 4 أيام

كشف منصور بن ناصر العاطفي، قائد ومؤسس فريق غوث السعودي الخيري للبحث والإنقاذ، عن مشاركتهم في أعمال البحث عن الفتاة الكويتية المفقودة، والمصابة بـ"المس"، التي انتهت بالعثور عليها - ولله الحمد -، وذلك بما يقارب 12 سيارة، و20 عضوًا، وطائرتَيْن شراعيتَيْن.

وقال في حديث لـ"سبق": بدأنا مهام البحث يوم الثلاثاء الماضي عند الخامسة فجرًا، بعد أن التقينا أسرة الفتاة، الذين كانوا قد نسقوا معنا، وشاركوا مع أقاربهم في مهام البحث، وتوقفنا عند الساعة الواحدة ظهرًا. وفي يوم الأربعاء التقينا والد الفتاة، وتناقشنا فيما يتعلق بعملية اختفاء الفتاة، وأفادنا بأنها تعاني (المس). وأكملنا بعدها مهام البحث في اليوم الثاني (الأربعاء)، وبدأنا من بعد صلاة الظهر حتى وقت المغرب. وكانت أعمالنا تتوقف عندما يحين الظلام لخطورة البحث حينئذ؛ فربما نفقد أحد الأعضاء بسقوطه ببئر أو غيرها.

وأشار إلى أن عملهم تنسيقي، ويتم بالتوافق مع الشرطة وأسرة المفقودة، مبينًا أنهم أكملوا مهام البحث ليوم الخميس، وتحديدًا من الصباح الباكر حتى تم العثور على شال الفتاة في مسجد على بعد 2 كم من المنزل الذي شهد فقدها ببلدة الرغيب التابعة لمحافظة الدلم. مشيرًا إلى أن ذلك الشال وصل لوالدة الفتاة، التي أكدت أنه لابنتها، وأن رائحة زيت الزيتون تفوح منه؛ كونها تدهن به لمرضها، في الوقت الذي كانت فيه الأسرة تقنعنا بأنها مفقودة بالصحراء.

ويقول العاطفي: بعدها كثفنا البحث بالطائرات الشراعية حتى نهاية يوم الخميس، بعد أن كنا قد عملنا إحداثيات للموقع، ووضعنا خطة متكاملة يتفرع منها الإحداثيات والمهام، على أن يتم تنفيذ الخطة السبت، إلى أن استبشرنا ليلة أمس الأول من يوم الجمعة حين أخبرونا بالعثور عليها عند الساعة الحادية عشرة، وكان ذلك داخل نطاق الخطة التي رسمناها.

وأعرب العاطفي عن فرحه وسعادته للعثور على الفتاه المفقودة، وأنها على قيد الحياة، مباركًا لأسرتها.

يُشار إلى أن فريق غوث الخيري للبحث والإنقاذ تم تأسيسه وانطلاق أعماله عام 1428 هـ، وحصل بعدها على أول اعتماد من الاتحاد العربي للرياضات الجوية بوصفهم طيارين شراعيين، ثم تم الاعتماد من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية بوصفهم غواصين، إلى أن تم تبنيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد وزير الداخلية، في العام 1434هـ. كما سبق له المشاركة في مهام بحث عديدة عن مفقودين في العديد من مناطق ومحافظات السعودية.

وكانت "سبق" قد تابعت فقدان الفتاة حتى تم العثور عليها ليل أمس الأول، واستبشرت أسرة الفتاة الممسوسة بنبأ العثور عليها في أحد الجبال بمنطقة صحراوية شمال العقيلي، تبعد عن بلدة الرغيب التابعة لمحافظة الدلم بنحو 40 كم، وذلك بعد رؤيتها من قِبل رعاة الإبل.

وقد حضرت فِرق الأمن والبحث التطوعية المشاركة، وتم التأكد من هوية الفتاة من ذويها، وكانت على قيد الحياة، لكنها متعبة ومنهكة؛ فجرى نقلها للمستشفى.

وكانت "سبق" قد تابعت تواصل جهود الجهات الأمنية بمحافظتَي الخرج والدلم، وفريق غوث التطوعي، ونادي سماء الخرج للطيران، ونادي الخرج للطيران، ونادي العلا للطيران، وعدد من الشباب المتطوعين، وبعض الأقارب؛ للبحث عن فتاة كويتية، تبلغ من العمر 18 عامًا؛ فُقدت منذ صباح الثلاثاء الماضي. كما شاركت في البحث الطائرات الشراعية التي غطت سماء بلدة الرغيب عند الموقع الذي شهد فقدان الفتاة.