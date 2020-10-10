قائد قوات أمن المنشآت يفتتح أعمال الملتقى الرابع لقادة أفرع المناطق

تحت رعاية قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري، افتُتحت أعمال الملتقى السنوي الرابع لقادة أفرع القوات بالمناطق والمساعدين ومديري الإدارات العامة والرئيسية بمقر قيادة القوات، والمنعقدة من يوم الأحد 18/ 1/ 1439هـ وحتى 20/ 1/ 1439هـ.

وقدّم اللواء "الجباري" كلمةً رحّب فيها بالجميع متمنياً أن يحقق الملتقى الأهدافَ المنشودة منه في تطوير أداء العمل الميداني والإداري؛ مؤكداً ضرورة العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، ورسم الخطط اللازمة للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه القوات؛ وهو تقديم الحماية الأمنية اللازمة للمنشآت الوطنية.

هذا وقد تخلل الملتقى العديدُ من المشاركات من جهات أمنية وأكاديمية؛ وذلك من خلال تقديم أوراق عمل تهتم بالجانب الأمني والفكري.

وفي الختام قدّم اللواء "الجباري" شُكره وتقديره لكل من شارك، وقدّم ما يُثري هذا الملتقى السنوي للقوات؛ داعياً الله عز وجل أن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين؛ في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، حفظهم الله.