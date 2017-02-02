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قادسية (إلتون) يقتنص نقطة ثمينة من هلال (خربين)

العاشر يبعثر أوراق المتصدر

تصوير - ماجد البقمي: اقتنص الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نقطة ثمينة من فم المتصدر الهلال، حينما تعادل الفريقان 1-1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري جميل.

بهذه النتيجة بقي الهلال متصدراً بـ 41 نقطة، فيما بقي القادسية عاشراً بـ17 نقطة.

الشوط الأول
بدا الهلال مسيطراً خلال الخمس دقائق الأولى على مجريات اللعب وخاصة منطقة المناورة، إلا أن محاولات السوري عمر خربين وليوبوناتيني ومن خلفهما سالم الدوسري والعائد من الإيقاف " إدوارو " باتت بالفشل.

بينما كان الهلال يبحث عن هدف السبق وتحديداً عند الدقيقة الثامنة ومن كرة مقطوعة من ميلسي خطفها بيسمارك وقطع مسافة طويلة قبل أن يمرر للقادم من الخلف باتريك ايز الذي سدد كرة قوية في سقف مرمى حارس الهلال عبدالله المعيوف كهدف أول.

حاول الهلال عبر الأطراف من خلال عرضيات محمد البريك وياسر الشهراني تعديل النتيجة لكن تماسك دفاع بنوقادس كان في الموعد، واللعب على المرتدات.

تكفل القائم القدساوي عند الدقيقة 32 من التصدي لتسديدة " إدواردو " لينتهي الشوط الأول بتفوق قدساوي وسيطرة هلالية سلبية.

الشوط الثاني
لم ينتظر الهلال كثيراً لتعديل النتيجة حيث حضر السوري خربين عند الدقيقة  54 برأسية بعد استثماره عرضية سالم الدوسري، اكتفى حارس بنوقادس مسرحي في الفرجة على الكرة داخل الشباك.

لم تكن تغييرات المدير الفني للهلال رامون دياز كافية لخطف النقاط الثلاث، حيث لم يحرك الثلاثي ( ياسر القحطاني، عبدالله عطيف وعبدالمجيد الرويلي ) ساكناً، بل تفوق نظيره آنجوس في إغلاق المنطقة الخلفية لبنو قادس واللعب على الكرات المرتدة، إلى جانب تحركات إلتون الإيجابيه، رغم خروج أحمد كرنشي ( 93 ) بالبطاقة الحمراء لم يحسن الهلال التعامل مع الكرة الأخيرة التي نفذها خربين بطريقة سلبية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قادسية (إلتون) يقتنص نقطة ثمينة من هلال (خربين)
سبق

تصوير - ماجد البقمي: اقتنص الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نقطة ثمينة من فم المتصدر الهلال، حينما تعادل الفريقان 1-1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري جميل.

بهذه النتيجة بقي الهلال متصدراً بـ 41 نقطة، فيما بقي القادسية عاشراً بـ17 نقطة.

الشوط الأول
بدا الهلال مسيطراً خلال الخمس دقائق الأولى على مجريات اللعب وخاصة منطقة المناورة، إلا أن محاولات السوري عمر خربين وليوبوناتيني ومن خلفهما سالم الدوسري والعائد من الإيقاف " إدوارو " باتت بالفشل.

بينما كان الهلال يبحث عن هدف السبق وتحديداً عند الدقيقة الثامنة ومن كرة مقطوعة من ميلسي خطفها بيسمارك وقطع مسافة طويلة قبل أن يمرر للقادم من الخلف باتريك ايز الذي سدد كرة قوية في سقف مرمى حارس الهلال عبدالله المعيوف كهدف أول.

حاول الهلال عبر الأطراف من خلال عرضيات محمد البريك وياسر الشهراني تعديل النتيجة لكن تماسك دفاع بنوقادس كان في الموعد، واللعب على المرتدات.

تكفل القائم القدساوي عند الدقيقة 32 من التصدي لتسديدة " إدواردو " لينتهي الشوط الأول بتفوق قدساوي وسيطرة هلالية سلبية.

الشوط الثاني
لم ينتظر الهلال كثيراً لتعديل النتيجة حيث حضر السوري خربين عند الدقيقة  54 برأسية بعد استثماره عرضية سالم الدوسري، اكتفى حارس بنوقادس مسرحي في الفرجة على الكرة داخل الشباك.

لم تكن تغييرات المدير الفني للهلال رامون دياز كافية لخطف النقاط الثلاث، حيث لم يحرك الثلاثي ( ياسر القحطاني، عبدالله عطيف وعبدالمجيد الرويلي ) ساكناً، بل تفوق نظيره آنجوس في إغلاق المنطقة الخلفية لبنو قادس واللعب على الكرات المرتدة، إلى جانب تحركات إلتون الإيجابيه، رغم خروج أحمد كرنشي ( 93 ) بالبطاقة الحمراء لم يحسن الهلال التعامل مع الكرة الأخيرة التي نفذها خربين بطريقة سلبية.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
11:08 PM
العاشر يبعثر أوراق المتصدر

قادسية (إلتون) يقتنص نقطة ثمينة من هلال (خربين)

A A A
أحمد سرور - الرياض
37
23,955

تصوير - ماجد البقمي: اقتنص الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نقطة ثمينة من فم المتصدر الهلال، حينما تعادل الفريقان 1-1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري جميل.

بهذه النتيجة بقي الهلال متصدراً بـ 41 نقطة، فيما بقي القادسية عاشراً بـ17 نقطة.

الشوط الأول
بدا الهلال مسيطراً خلال الخمس دقائق الأولى على مجريات اللعب وخاصة منطقة المناورة، إلا أن محاولات السوري عمر خربين وليوبوناتيني ومن خلفهما سالم الدوسري والعائد من الإيقاف " إدوارو " باتت بالفشل.

بينما كان الهلال يبحث عن هدف السبق وتحديداً عند الدقيقة الثامنة ومن كرة مقطوعة من ميلسي خطفها بيسمارك وقطع مسافة طويلة قبل أن يمرر للقادم من الخلف باتريك ايز الذي سدد كرة قوية في سقف مرمى حارس الهلال عبدالله المعيوف كهدف أول.

حاول الهلال عبر الأطراف من خلال عرضيات محمد البريك وياسر الشهراني تعديل النتيجة لكن تماسك دفاع بنوقادس كان في الموعد، واللعب على المرتدات.

تكفل القائم القدساوي عند الدقيقة 32 من التصدي لتسديدة " إدواردو " لينتهي الشوط الأول بتفوق قدساوي وسيطرة هلالية سلبية.

الشوط الثاني
لم ينتظر الهلال كثيراً لتعديل النتيجة حيث حضر السوري خربين عند الدقيقة  54 برأسية بعد استثماره عرضية سالم الدوسري، اكتفى حارس بنوقادس مسرحي في الفرجة على الكرة داخل الشباك.

لم تكن تغييرات المدير الفني للهلال رامون دياز كافية لخطف النقاط الثلاث، حيث لم يحرك الثلاثي ( ياسر القحطاني، عبدالله عطيف وعبدالمجيد الرويلي ) ساكناً، بل تفوق نظيره آنجوس في إغلاق المنطقة الخلفية لبنو قادس واللعب على الكرات المرتدة، إلى جانب تحركات إلتون الإيجابيه، رغم خروج أحمد كرنشي ( 93 ) بالبطاقة الحمراء لم يحسن الهلال التعامل مع الكرة الأخيرة التي نفذها خربين بطريقة سلبية.

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