قبضة الأخضر الشاب تواصل الإعداد لمونديال الجزائر

تصوير بشير آل سعيد: واصل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب برنامجه الإعدادي لبطولة كأس العالم 2017م، التي ستقام في الجزائر بعد شهر من الآن، وذلك بإقامة معسكر داخلي، يستمر حتى الـ 21 من شهر رمضان الجاري على صالة نادي الخليج إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في صالة القطيف، وذلك تحت قيادة المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ومساعده الوطني موسى آل هزاع، ومدرب الحراس ديجان فزيتش (صربي).

وقد اشتملت التدريبات على إقامة مناورة رئيسية، وتدريبات لياقية وتكتيكية.

وستكون دولة سلوفينيا المحطة الأخيرة للمنتخب السعودي الشاب لكرة اليد في برنامجه الإعدادي لمونديال كأس العالم 2017م. وستغادر البعثة السعودية إلى سلوفينيا بعد يومين فقط من نهاية المعسكر الداخلي الذي انطلق قبل أسبوعين.

وسيستمر معسكر سلوفينيا حتى قبل موعد انطلاقة المونديال بيومين. ومن المقرر أن يبدأ الأخضر مبارياته بالمونديال في الـ 23 من شهر شوال المقبل، وذلك أمام منتخب كرواتيا.

وسيتضمن المعسكر الخارجي في سلوفينيا خوض الأخضر مباريات ودية مع منتخبات وفرق أوروبية، إضافة إلى لعب مباريات مع بعض المنتخبات المقرر مشاركتها في المونديال.

يُذكر أن القرعة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب مستضيف البطولة (منتخب الجزائر)، ومنتخبات كرواتيا وأيسلندا والأرجنتين والمغرب.