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قبضة الأخضر تواجه مونتينجرو ودياً قبل المونديال الفرنسي

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مباراته الودية الثالثة مساء غد الخميس أمام منتخب مونتينغرو ( الجبل الأسود ) في أقوى المواجهات الودية في المعسكر الخارجي المقام في صربيا، ويخوض خلالها لاعبو المنتخب تدريبات صباحية ومسائية مع تبقي أقل من أسبوع على انطلاق كأس العالم في فرنسا، ويلعب الأخضر في المجموعة الثالثة وتلعب مبارياته في مدينة روان الفرنسية وتضم منتخبات ( السعودية - ألمانيا - تشيلي - بيلاروسيا - كرواتيا - المجر).
 
من جانبه أوضح محمد القرشي مدير المنتخب السعودي الأول لكرة اليد أنهم على أعتاب الجاهزية للمنافسة في مونديال فرنسا 2017م مع تبقي أقل من أسبوع على انطلاق الحدث العالمي المنتظر وقال:" الأخضر يسير إعداده بشكل جيد ونحظى بمتابعة من الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة تركي الخليوي حيث يتابعنا يومياً ويطمئن على إعداد الأخضر".
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبضة الأخضر تواجه مونتينجرو ودياً قبل المونديال الفرنسي
سبق

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مباراته الودية الثالثة مساء غد الخميس أمام منتخب مونتينغرو ( الجبل الأسود ) في أقوى المواجهات الودية في المعسكر الخارجي المقام في صربيا، ويخوض خلالها لاعبو المنتخب تدريبات صباحية ومسائية مع تبقي أقل من أسبوع على انطلاق كأس العالم في فرنسا، ويلعب الأخضر في المجموعة الثالثة وتلعب مبارياته في مدينة روان الفرنسية وتضم منتخبات ( السعودية - ألمانيا - تشيلي - بيلاروسيا - كرواتيا - المجر).
 
من جانبه أوضح محمد القرشي مدير المنتخب السعودي الأول لكرة اليد أنهم على أعتاب الجاهزية للمنافسة في مونديال فرنسا 2017م مع تبقي أقل من أسبوع على انطلاق الحدث العالمي المنتظر وقال:" الأخضر يسير إعداده بشكل جيد ونحظى بمتابعة من الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة تركي الخليوي حيث يتابعنا يومياً ويطمئن على إعداد الأخضر".
 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
08:42 PM

قبضة الأخضر تواجه مونتينجرو ودياً قبل المونديال الفرنسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مباراته الودية الثالثة مساء غد الخميس أمام منتخب مونتينغرو ( الجبل الأسود ) في أقوى المواجهات الودية في المعسكر الخارجي المقام في صربيا، ويخوض خلالها لاعبو المنتخب تدريبات صباحية ومسائية مع تبقي أقل من أسبوع على انطلاق كأس العالم في فرنسا، ويلعب الأخضر في المجموعة الثالثة وتلعب مبارياته في مدينة روان الفرنسية وتضم منتخبات ( السعودية - ألمانيا - تشيلي - بيلاروسيا - كرواتيا - المجر).
 
من جانبه أوضح محمد القرشي مدير المنتخب السعودي الأول لكرة اليد أنهم على أعتاب الجاهزية للمنافسة في مونديال فرنسا 2017م مع تبقي أقل من أسبوع على انطلاق الحدث العالمي المنتظر وقال:" الأخضر يسير إعداده بشكل جيد ونحظى بمتابعة من الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة تركي الخليوي حيث يتابعنا يومياً ويطمئن على إعداد الأخضر".
 

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