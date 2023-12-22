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خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

قبل ساعات من إعلانها.. "المالية" تواصل شرح مصطلحات الميزانية

ضمن رسائل توضيحية بدأت في بثها قبل 4 أيام تمهيداً للبيان المرتقب

واصلت وزارة المالية، ولليوم الرابع على التوالي، نشر عدد من الرسائل التوضيحية للمصطلحات المستخدمة في بيان الميزانية، التي يُنتظر أن تُعلن خلال الساعات القادمة.

وأعلنت وزارة المالية وبشكل رسمي، أمس، عن موعد إعلان الميزانية السعودية 2017.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إن اليوم سيتم إعلان ميزانية 2017. ‏نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل ساعات من إعلانها.. "المالية" تواصل شرح مصطلحات الميزانية
سبق

واصلت وزارة المالية، ولليوم الرابع على التوالي، نشر عدد من الرسائل التوضيحية للمصطلحات المستخدمة في بيان الميزانية، التي يُنتظر أن تُعلن خلال الساعات القادمة.

وأعلنت وزارة المالية وبشكل رسمي، أمس، عن موعد إعلان الميزانية السعودية 2017.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إن اليوم سيتم إعلان ميزانية 2017. ‏نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:41 AM
ضمن رسائل توضيحية بدأت في بثها قبل 4 أيام تمهيداً للبيان المرتقب

قبل ساعات من إعلانها.. "المالية" تواصل شرح مصطلحات الميزانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
29,523

واصلت وزارة المالية، ولليوم الرابع على التوالي، نشر عدد من الرسائل التوضيحية للمصطلحات المستخدمة في بيان الميزانية، التي يُنتظر أن تُعلن خلال الساعات القادمة.

وأعلنت وزارة المالية وبشكل رسمي، أمس، عن موعد إعلان الميزانية السعودية 2017.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إن اليوم سيتم إعلان ميزانية 2017. ‏نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة.

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