قبل ساعات من إعلانها.. "المالية" تواصل شرح مصطلحات الميزانية

ضمن رسائل توضيحية بدأت في بثها قبل 4 أيام تمهيداً للبيان المرتقب

واصلت وزارة المالية، ولليوم الرابع على التوالي، نشر عدد من الرسائل التوضيحية للمصطلحات المستخدمة في بيان الميزانية، التي يُنتظر أن تُعلن خلال الساعات القادمة.

وأعلنت وزارة المالية وبشكل رسمي، أمس، عن موعد إعلان الميزانية السعودية 2017.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إن اليوم سيتم إعلان ميزانية 2017. ‏نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة.