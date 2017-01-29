قبل قليل.. اكتمال تسجيل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في "حساب المواطن"

وزيرا "العمل" و"المالية" يشرفان على الاستعدادات النهائية لإطلاق مرحلة التسجيل

تم مساء اليوم اكتمال تسجيل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في بوابة "حساب المواطن" الإلكترونية، وقد علمت "سبق" أنَّ ذلك جاء مع بدء العد التنازلي لإطلاق مرحلة التسجيل الأربعاء المقبل، وأشرف اليوم وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص ووزير المالية محمد الجدعان على سير العمل والاستعدادات لإطلاق المرحلة الأولى للبرنامج التي تتمثل في "التسجيل".

وكان "حساب المواطن" قد تصدر أحاديث المجالس السعودية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد المؤتمر التعريفي للبرنامج، ومع بدء العد التنازلي لتدشين عملية التسجيل في البرنامج الجديد الذي يهدف إلى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلى الأسر السعودية بشكل مباشر عبر منصّة إلكترونية موحدة.

وكان برنامج "حساب المواطن" قد حذّر اليوم من إفشاء المعلومات لغير الجهات الرسمية، وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "تزامنًا مع إطلاق برنامج حساب المواطن؛ لوحظ انتشار روابط تطلب بيانات المواطنين، نرجو الحذر من إفشاء معلوماتك لغير الجهات الرسمية". ‏

وأكَّد البرنامج أنَّ القناة الوحيدة لتسجيل البيانات هي عن طريق بوابة ‫حساب المواطن الإلكترونية فقط، التي ستعلن عبر هذا الحساب.

