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قبل قليل .. الشرطة البلجيكية تطلق الرصاص على سيارة محملة بالمتفجرات في بروكسل

أفادت وسائل إعلام بلجيكية قبل قليل بأن الشرطة أطلقت النار على سيارة في ضاحية مولنبيك بالعاصمة بروكسل؛ وفقًا لسكاي نيوز.

وذكرت وسائل الإعلام أن سائق السيارة التي استهدفتها الشرطة يقول: إنها محملة بالمتفجرات.

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قبل قليل .. الشرطة البلجيكية تطلق الرصاص على سيارة محملة بالمتفجرات في بروكسل
سبق

أفادت وسائل إعلام بلجيكية قبل قليل بأن الشرطة أطلقت النار على سيارة في ضاحية مولنبيك بالعاصمة بروكسل؛ وفقًا لسكاي نيوز.

وذكرت وسائل الإعلام أن سائق السيارة التي استهدفتها الشرطة يقول: إنها محملة بالمتفجرات.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
08:22 PM

قبل قليل .. الشرطة البلجيكية تطلق الرصاص على سيارة محملة بالمتفجرات في بروكسل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام بلجيكية قبل قليل بأن الشرطة أطلقت النار على سيارة في ضاحية مولنبيك بالعاصمة بروكسل؛ وفقًا لسكاي نيوز.

وذكرت وسائل الإعلام أن سائق السيارة التي استهدفتها الشرطة يقول: إنها محملة بالمتفجرات.

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