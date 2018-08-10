قبل قليل .. الشرطة البلجيكية تطلق الرصاص على سيارة محملة بالمتفجرات في بروكسل

أفادت وسائل إعلام بلجيكية قبل قليل بأن الشرطة أطلقت النار على سيارة في ضاحية مولنبيك بالعاصمة بروكسل؛ وفقًا لسكاي نيوز.
وذكرت وسائل الإعلام أن سائق السيارة التي استهدفتها الشرطة يقول: إنها محملة بالمتفجرات.
أفادت وسائل إعلام بلجيكية قبل قليل بأن الشرطة أطلقت النار على سيارة في ضاحية مولنبيك بالعاصمة بروكسل؛ وفقًا لسكاي نيوز.
وذكرت وسائل الإعلام أن سائق السيارة التي استهدفتها الشرطة يقول: إنها محملة بالمتفجرات.
أفادت وسائل إعلام بلجيكية قبل قليل بأن الشرطة أطلقت النار على سيارة في ضاحية مولنبيك بالعاصمة بروكسل؛ وفقًا لسكاي نيوز.
وذكرت وسائل الإعلام أن سائق السيارة التي استهدفتها الشرطة يقول: إنها محملة بالمتفجرات.
أفادت وسائل إعلام بلجيكية قبل قليل بأن الشرطة أطلقت النار على سيارة في ضاحية مولنبيك بالعاصمة بروكسل؛ وفقًا لسكاي نيوز.
وذكرت وسائل الإعلام أن سائق السيارة التي استهدفتها الشرطة يقول: إنها محملة بالمتفجرات.