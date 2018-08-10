وذكرت وسائل الإعلام أن سائق السيارة التي استهدفتها الشرطة يقول: إنها محملة بالمتفجرات.

أفادت وسائل إعلام بلجيكية قبل قليل بأن الشرطة أطلقت النار على سيارة في ضاحية مولنبيك بالعاصمة بروكسل؛ وفقًا لسكاي نيوز.

قبل قليل .. الشرطة البلجيكية تطلق الرصاص على سيارة محملة بالمتفجرات في بروكسل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-08-08 أفادت وسائل إعلام بلجيكية قبل قليل بأن الشرطة أطلقت النار على سيارة في ضاحية مولنبيك بالعاصمة بروكسل؛ وفقًا لسكاي نيوز. وذكرت وسائل الإعلام أن سائق السيارة التي استهدفتها الشرطة يقول: إنها محملة بالمتفجرات.



08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438 08:22 PM

قبل قليل .. الشرطة البلجيكية تطلق الرصاص على سيارة محملة بالمتفجرات في بروكسل





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أفادت وسائل إعلام بلجيكية قبل قليل بأن الشرطة أطلقت النار على سيارة في ضاحية مولنبيك بالعاصمة بروكسل؛ وفقًا لسكاي نيوز.

وذكرت وسائل الإعلام أن سائق السيارة التي استهدفتها الشرطة يقول: إنها محملة بالمتفجرات.

