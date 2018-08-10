قبل موعده .. "هيئة الاتصالات" تعلن إنجاز 50 % من مشروع النطاق العريض الأول

سيستفيد منه 70 ألف مواطن ومقيم في 13312 مسكناً بالمراكز التابعة لـ 13 محافظة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، إنجازها 50 % من المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية قبل الموعد المحدّد له في خطة العمل.

وسيستفيد منه أكثر من 70,000 مواطن ومقيم في "13312" مسكناً بالمراكز والقرى والهجر التابعة لـ "13" محافظة تشمل: محافظات "المجمعة ورماح" بمنطقة الرياض، ومحافظات "الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا" بالمنطقة الشرقية، وكذلك محافظات "القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل" بمنطقة الجوف، إضافة إلى محافظات "العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر" بمنطقة الحدود الشمالية.

يعد هذا المشروع إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن خطة التوسع في نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة في المناطق النائية، التي تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة لكل مناطق المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة2030م.

الجدير بالذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وقّعت في غرة رجب 1438هـ عقد هذا المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" لمدة 24 شهراً، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بنهاية الربع الأول لعام 2019م.