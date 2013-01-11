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مصر.. 19 قتيلاً وجريحاً في الهجوم على الحاجز الأمني

أعلنت مصادر مصرية مقتل 9 مجندين وإصابة 10، في الهجوم على حاجز أمني في مدينة العريش بسيناء.

 

ووفق "سكاي نيوز" شن مسلحون هجوماً على حاجز لقوات الأمن في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء.

 

وأضافت المصادر الأمنية أن المسلحين هاجموا "حاجز أمن المطافي بمنطقة المساعيد بمدينة العريش"؛ حيث اشتبكت "قوات الأمن مع العناصر المسلحة وهُرعت عربات الإسعاف باتجاه الموقع".

 

________

 

قتلى وجرحى في هجوم على "حاجز" لقوات الأمن المصرية

قالت مصادر مصرية، الاثنين، إن مسلحين شنّوا هجوماً على حاجز لقوات الأمن في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر الأمنية.

وأضافت المصادر الأمنية أن المسلحين هاجموا "حاجز أمن المطافي بمنطقة المساعيد بمدينة العريش"، حيث اشتبكت "قوات الأمن مع العناصر المسلحة، وهرعت عربات الإسعاف باتجاه الموقع".

وأردفت، وفق "سكاي نيوز"، أن الهجوم أسفر عن سقوط "قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.. وما زالت الاشتباكات مستمرة بين قوات الأمن والمسلحين."

وتشنّ قوات الجيش والشرطة عمليات مكثفة ضد الجماعات المتشددة بالمنطقة، ولا سيما تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي غيّر اسمه إلى "ولاية سيناء" بعد إعلان مبايعة "داعش"، وتبنّى معظم الهجمات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر.. 19 قتيلاً وجريحاً في الهجوم على الحاجز الأمني
سبق

أعلنت مصادر مصرية مقتل 9 مجندين وإصابة 10، في الهجوم على حاجز أمني في مدينة العريش بسيناء.

 

ووفق "سكاي نيوز" شن مسلحون هجوماً على حاجز لقوات الأمن في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء.

 

وأضافت المصادر الأمنية أن المسلحين هاجموا "حاجز أمن المطافي بمنطقة المساعيد بمدينة العريش"؛ حيث اشتبكت "قوات الأمن مع العناصر المسلحة وهُرعت عربات الإسعاف باتجاه الموقع".

 

________

 

قتلى وجرحى في هجوم على "حاجز" لقوات الأمن المصرية

قالت مصادر مصرية، الاثنين، إن مسلحين شنّوا هجوماً على حاجز لقوات الأمن في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر الأمنية.

وأضافت المصادر الأمنية أن المسلحين هاجموا "حاجز أمن المطافي بمنطقة المساعيد بمدينة العريش"، حيث اشتبكت "قوات الأمن مع العناصر المسلحة، وهرعت عربات الإسعاف باتجاه الموقع".

وأردفت، وفق "سكاي نيوز"، أن الهجوم أسفر عن سقوط "قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.. وما زالت الاشتباكات مستمرة بين قوات الأمن والمسلحين."

وتشنّ قوات الجيش والشرطة عمليات مكثفة ضد الجماعات المتشددة بالمنطقة، ولا سيما تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي غيّر اسمه إلى "ولاية سيناء" بعد إعلان مبايعة "داعش"، وتبنّى معظم الهجمات.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
09:18 AM
اخر تعديل
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
04:01 AM

مصر.. 19 قتيلاً وجريحاً في الهجوم على الحاجز الأمني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,948

أعلنت مصادر مصرية مقتل 9 مجندين وإصابة 10، في الهجوم على حاجز أمني في مدينة العريش بسيناء.

 

ووفق "سكاي نيوز" شن مسلحون هجوماً على حاجز لقوات الأمن في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء.

 

وأضافت المصادر الأمنية أن المسلحين هاجموا "حاجز أمن المطافي بمنطقة المساعيد بمدينة العريش"؛ حيث اشتبكت "قوات الأمن مع العناصر المسلحة وهُرعت عربات الإسعاف باتجاه الموقع".

 

________

 

قتلى وجرحى في هجوم على "حاجز" لقوات الأمن المصرية

قالت مصادر مصرية، الاثنين، إن مسلحين شنّوا هجوماً على حاجز لقوات الأمن في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر الأمنية.

وأضافت المصادر الأمنية أن المسلحين هاجموا "حاجز أمن المطافي بمنطقة المساعيد بمدينة العريش"، حيث اشتبكت "قوات الأمن مع العناصر المسلحة، وهرعت عربات الإسعاف باتجاه الموقع".

وأردفت، وفق "سكاي نيوز"، أن الهجوم أسفر عن سقوط "قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.. وما زالت الاشتباكات مستمرة بين قوات الأمن والمسلحين."

وتشنّ قوات الجيش والشرطة عمليات مكثفة ضد الجماعات المتشددة بالمنطقة، ولا سيما تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي غيّر اسمه إلى "ولاية سيناء" بعد إعلان مبايعة "داعش"، وتبنّى معظم الهجمات.

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