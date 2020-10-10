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قرعة كأس العالم للأندية: بطل آسيا قد يصطدم بـ"ريال مدريد"

بعد أن سُحبت اليوم في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"

حددت القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية الإمارات 2017 FIFA التي أقيمت يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول في أبوظبي؛ طريق الأندية السبعة المشاركة نحو المجد العالمي الذي تمنحه هذه البطولة الأخيرة في السنة التي ستقام من 6 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول.

نتائج القرعة

بعد التعرّف إلى هوية الفريقين اللذين سيخوضان المباراة الافتتاحية، نادي الجزيرة "بطل الدوري الإماراتي" وأوكلاند سيتي "بطل دوري أبطال أوقيانوسيا"؛ حدّدت القرعة مباريات الدور الثاني -التي سيلعبها الفائز بهذه المباراة الأولى، باتشوكا المكسيكي وبطلا دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال آسيا- والخصوم الذين سيواجههم الفائزون بهذا الدور في المربع الذهبي؛ حيث سيدخل ريال مدريد وبطل كوبا ليبرتادوريس غمار المنافسة.

باتشوكا - بطل دوري أبطال أفريقيا

* الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي بطل كوبا ليبرتادوريس.

* الفائز بالمباراة الأولى - بطل دوري أبطال آسيا.

* الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي فريق ريال مدريد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قرعة كأس العالم للأندية: بطل آسيا قد يصطدم بـ"ريال مدريد"
سبق

حددت القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية الإمارات 2017 FIFA التي أقيمت يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول في أبوظبي؛ طريق الأندية السبعة المشاركة نحو المجد العالمي الذي تمنحه هذه البطولة الأخيرة في السنة التي ستقام من 6 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول.

نتائج القرعة

بعد التعرّف إلى هوية الفريقين اللذين سيخوضان المباراة الافتتاحية، نادي الجزيرة "بطل الدوري الإماراتي" وأوكلاند سيتي "بطل دوري أبطال أوقيانوسيا"؛ حدّدت القرعة مباريات الدور الثاني -التي سيلعبها الفائز بهذه المباراة الأولى، باتشوكا المكسيكي وبطلا دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال آسيا- والخصوم الذين سيواجههم الفائزون بهذا الدور في المربع الذهبي؛ حيث سيدخل ريال مدريد وبطل كوبا ليبرتادوريس غمار المنافسة.

باتشوكا - بطل دوري أبطال أفريقيا

* الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي بطل كوبا ليبرتادوريس.

* الفائز بالمباراة الأولى - بطل دوري أبطال آسيا.

* الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي فريق ريال مدريد.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
06:02 PM

قرعة كأس العالم للأندية: بطل آسيا قد يصطدم بـ"ريال مدريد"

بعد أن سُحبت اليوم في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حددت القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية الإمارات 2017 FIFA التي أقيمت يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول في أبوظبي؛ طريق الأندية السبعة المشاركة نحو المجد العالمي الذي تمنحه هذه البطولة الأخيرة في السنة التي ستقام من 6 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول.

نتائج القرعة

بعد التعرّف إلى هوية الفريقين اللذين سيخوضان المباراة الافتتاحية، نادي الجزيرة "بطل الدوري الإماراتي" وأوكلاند سيتي "بطل دوري أبطال أوقيانوسيا"؛ حدّدت القرعة مباريات الدور الثاني -التي سيلعبها الفائز بهذه المباراة الأولى، باتشوكا المكسيكي وبطلا دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال آسيا- والخصوم الذين سيواجههم الفائزون بهذا الدور في المربع الذهبي؛ حيث سيدخل ريال مدريد وبطل كوبا ليبرتادوريس غمار المنافسة.

باتشوكا - بطل دوري أبطال أفريقيا

* الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي بطل كوبا ليبرتادوريس.

* الفائز بالمباراة الأولى - بطل دوري أبطال آسيا.

* الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي فريق ريال مدريد.

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