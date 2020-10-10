قرعة كأس العالم للأندية: بطل آسيا قد يصطدم بـ"ريال مدريد"
بعد أن سُحبت اليوم في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"
حددت القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية الإمارات 2017 FIFA التي أقيمت يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول في أبوظبي؛ طريق الأندية السبعة المشاركة نحو المجد العالمي الذي تمنحه هذه البطولة الأخيرة في السنة التي ستقام من 6 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول.
نتائج القرعة
بعد التعرّف إلى هوية الفريقين اللذين سيخوضان المباراة الافتتاحية، نادي الجزيرة "بطل الدوري الإماراتي" وأوكلاند سيتي "بطل دوري أبطال أوقيانوسيا"؛ حدّدت القرعة مباريات الدور الثاني -التي سيلعبها الفائز بهذه المباراة الأولى، باتشوكا المكسيكي وبطلا دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال آسيا- والخصوم الذين سيواجههم الفائزون بهذا الدور في المربع الذهبي؛ حيث سيدخل ريال مدريد وبطل كوبا ليبرتادوريس غمار المنافسة.
باتشوكا - بطل دوري أبطال أفريقيا
* الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي بطل كوبا ليبرتادوريس.
* الفائز بالمباراة الأولى - بطل دوري أبطال آسيا.
* الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي فريق ريال مدريد.
قرعة كأس العالم للأندية: بطل آسيا قد يصطدم بـ"ريال مدريد"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-10-09
حددت القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية الإمارات 2017 FIFA التي أقيمت يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول في أبوظبي؛ طريق الأندية السبعة المشاركة نحو المجد العالمي الذي تمنحه هذه البطولة الأخيرة في السنة التي ستقام من 6 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول.
نتائج القرعة
بعد التعرّف إلى هوية الفريقين اللذين سيخوضان المباراة الافتتاحية، نادي الجزيرة "بطل الدوري الإماراتي" وأوكلاند سيتي "بطل دوري أبطال أوقيانوسيا"؛ حدّدت القرعة مباريات الدور الثاني -التي سيلعبها الفائز بهذه المباراة الأولى، باتشوكا المكسيكي وبطلا دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال آسيا- والخصوم الذين سيواجههم الفائزون بهذا الدور في المربع الذهبي؛ حيث سيدخل ريال مدريد وبطل كوبا ليبرتادوريس غمار المنافسة.
باتشوكا - بطل دوري أبطال أفريقيا
* الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي بطل كوبا ليبرتادوريس.
* الفائز بالمباراة الأولى - بطل دوري أبطال آسيا.
* الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي فريق ريال مدريد.
09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
06:02 PM
قرعة كأس العالم للأندية: بطل آسيا قد يصطدم بـ"ريال مدريد"
بعد أن سُحبت اليوم في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"
حددت القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية الإمارات 2017 FIFA التي أقيمت يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول في أبوظبي؛ طريق الأندية السبعة المشاركة نحو المجد العالمي الذي تمنحه هذه البطولة الأخيرة في السنة التي ستقام من 6 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول.
نتائج القرعة
بعد التعرّف إلى هوية الفريقين اللذين سيخوضان المباراة الافتتاحية، نادي الجزيرة "بطل الدوري الإماراتي" وأوكلاند سيتي "بطل دوري أبطال أوقيانوسيا"؛ حدّدت القرعة مباريات الدور الثاني -التي سيلعبها الفائز بهذه المباراة الأولى، باتشوكا المكسيكي وبطلا دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال آسيا- والخصوم الذين سيواجههم الفائزون بهذا الدور في المربع الذهبي؛ حيث سيدخل ريال مدريد وبطل كوبا ليبرتادوريس غمار المنافسة.
باتشوكا - بطل دوري أبطال أفريقيا
* الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي بطل كوبا ليبرتادوريس.
* الفائز بالمباراة الأولى - بطل دوري أبطال آسيا.
* الفائز سيواجه في الدور قبل النهائي فريق ريال مدريد.