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قرقاش: السعودية ستنتصر على التحديات الإقليمية والإرهاب

قال: المملكة ستمضي بثقة في خططها التنموية نحو الازدهار

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش؛ أن المملكة العربية السعودية ستنتصر على الإرهاب، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً ستقف مع السعودية في اليسر والعسر.

وقال الدكتور أنور قرقاش "ستنتصر السعودية على الإرهاب والتحديات الإقليمية، وستمضي بثقة في خططها التنموية نحو الازدهار، وستقف الإمارات إلى جانبها في اليسر والعسر".

جاءت تصريحات المسؤول الإماراتي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، بعد صدور تقرير الأمم المتحدة بشأن اليمن، وعقب إعلان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أمس، عن تعرُّض نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها؛ حيث تم التعامل معه على الفور من قِبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف؛ ما نتج عنه مقتله بمكانه نفسه في الحال، كما نتج عن هذا العمل الجبان استشهاد وكيل رقيب، وجندي أول - رحمهما الله تعالى - وتقبلهما في الشهداء، وإصابة 3 آخرين؛ حيث يتلقون حالياً العلاج اللازم - شفاهم الله -.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرقاش: السعودية ستنتصر على التحديات الإقليمية والإرهاب
سبق

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش؛ أن المملكة العربية السعودية ستنتصر على الإرهاب، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً ستقف مع السعودية في اليسر والعسر.

وقال الدكتور أنور قرقاش "ستنتصر السعودية على الإرهاب والتحديات الإقليمية، وستمضي بثقة في خططها التنموية نحو الازدهار، وستقف الإمارات إلى جانبها في اليسر والعسر".

جاءت تصريحات المسؤول الإماراتي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، بعد صدور تقرير الأمم المتحدة بشأن اليمن، وعقب إعلان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أمس، عن تعرُّض نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها؛ حيث تم التعامل معه على الفور من قِبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف؛ ما نتج عنه مقتله بمكانه نفسه في الحال، كما نتج عن هذا العمل الجبان استشهاد وكيل رقيب، وجندي أول - رحمهما الله تعالى - وتقبلهما في الشهداء، وإصابة 3 آخرين؛ حيث يتلقون حالياً العلاج اللازم - شفاهم الله -.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
11:46 AM

قرقاش: السعودية ستنتصر على التحديات الإقليمية والإرهاب

قال: المملكة ستمضي بثقة في خططها التنموية نحو الازدهار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش؛ أن المملكة العربية السعودية ستنتصر على الإرهاب، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً ستقف مع السعودية في اليسر والعسر.

وقال الدكتور أنور قرقاش "ستنتصر السعودية على الإرهاب والتحديات الإقليمية، وستمضي بثقة في خططها التنموية نحو الازدهار، وستقف الإمارات إلى جانبها في اليسر والعسر".

جاءت تصريحات المسؤول الإماراتي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، بعد صدور تقرير الأمم المتحدة بشأن اليمن، وعقب إعلان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أمس، عن تعرُّض نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها؛ حيث تم التعامل معه على الفور من قِبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف؛ ما نتج عنه مقتله بمكانه نفسه في الحال، كما نتج عن هذا العمل الجبان استشهاد وكيل رقيب، وجندي أول - رحمهما الله تعالى - وتقبلهما في الشهداء، وإصابة 3 آخرين؛ حيث يتلقون حالياً العلاج اللازم - شفاهم الله -.

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