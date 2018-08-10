"قرقاش" مخاطباً الدوحة: ارتجاء الحل من الضغط البعيد لن يجدي

قال: المكاشفة ضرورية في ظل غياب الثقة وحضور سجلّ التحريض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الأربعاء، ضرورة أن تتعامل قطر مع هواجس وقلق الدول الأربع الداعية لمكافحة الأرهاب بشأن دعمها لملف التطرف والإرهاب، وألا تكتفي بهواجس واشنطن والعواصم الغربية.

وقال "قرقاش"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه من المنطقي أن تتعامل الدوحة مع ملف تدخلها وتحريضها في الشأن الداخلي لجيرانها ومحيطها، مشيراً إلى أن ذلك من أساسيات خروج قطر من أزمتها.

وتابع: "الشجاعة والمكاشفة ضرورية في ظل غياب الثقة، وسجل من التحريض"، لافتاً إلى أن نجاح الدبلوماسية يرتكز إلى مراجعة الدوحة لدعمها للتطرف وتدخلها في شؤون الآخرين.

وأوضح "قرقاش" أن "ارتجاء الحل من الضغط (البعيد) لن يجدي، فالحل في شجاعة مواجهة الأزمة".