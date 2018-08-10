قصر تقديم خدمات استخراج التأشيرات السياحية على السعوديين

"السياحة" تقرر إيقاف التعامل مع غير الحاصلين على ترخيص

أقرّت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض اقتصار العمل في المنشآت والأفراد الذين يقدمون خدمات استخراج التأشيرات السياحية؛ على السعوديين فقط.

واشترطت الهيئة استقبال صاحب الطلب أو مواطن يمثله بوكالة شرعية أو مكتب مرخص من قبل الهيئة، على أن يكون المندوب سعودياً، بتفويض من وكالة السفر والسياحة، مصدقاً عليه بمعرفة الغرفة التجارية.

وقررت سياحة الرياض إيقاف التعامل مع غير المرخصين من الهيئة، ممن يقدمون خدمات تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات السياحية أو الطبية أو التعليمية أو غيرها والتعامل مع المرخصين فقط.

وتقرر كذلك إصدار نسخة مترجمة باللغة العربية للموقع بشكل كامل، وطرح أمثلة للاستمارات بالعربية، وتوضيح طلبات السفارات باللغة العربية، وآليات الحجز المطلوبة والمبالغ المادية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تصدر تراخيص لوكالات السفر والسياحة بفئتي "أ" و"د" مخولة لتقديم خدمات تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الدخول من السفارات والقنصليات والممثليات للدول الأجنبية المعتمدة بالمملكة للمواطنين والمقيمين وفقاً لاشتراطات كل دولة، وذلك عبر تعبئة الاستمارات وتوفير متطلبات إصدار التأشيرة من المستندات اللازمة.