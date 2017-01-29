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قضية خصم بدلات موظفي "البريد" تتفاعل وتصل للقضاء

300 منهم تقدّموا بدعوى إعادة المكافآت وبدل السكن

علمت "سبق"، أن قرابة ٣٠٠ موظف بـ "البريد السعودي" قاموا بتوكيل محامٍ، وذلك للمطالبة بإعادة المكافآت وبدل السكن التي خُصمت وبأثر رجعي حتى عام ١٤٢٦.

 

وكان خلافٌ قد نشب وتفاقم بين موظفي "البريد" مع إدارتهم بشأن خصم بعض البدلات وعدم إرجاعها لهم رغم استثناء بعض المؤسسات والهيئات الحكومية من تقليص البدلات وتخفيضها وهي من ذات الدخل المستقل.

 

وطالب عددٌ من الموظفين بإرجاع جميع ما ذُكر من بدلات لكن دون جدوى، ومن المتوقع أن ينظر القضاء في الملف، وخاصة أنهم تقدّموا بأوراق رسمية موثّقة تثبت حقهم.

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قضية خصم بدلات موظفي "البريد" تتفاعل وتصل للقضاء
سبق

علمت "سبق"، أن قرابة ٣٠٠ موظف بـ "البريد السعودي" قاموا بتوكيل محامٍ، وذلك للمطالبة بإعادة المكافآت وبدل السكن التي خُصمت وبأثر رجعي حتى عام ١٤٢٦.

 

وكان خلافٌ قد نشب وتفاقم بين موظفي "البريد" مع إدارتهم بشأن خصم بعض البدلات وعدم إرجاعها لهم رغم استثناء بعض المؤسسات والهيئات الحكومية من تقليص البدلات وتخفيضها وهي من ذات الدخل المستقل.

 

وطالب عددٌ من الموظفين بإرجاع جميع ما ذُكر من بدلات لكن دون جدوى، ومن المتوقع أن ينظر القضاء في الملف، وخاصة أنهم تقدّموا بأوراق رسمية موثّقة تثبت حقهم.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
01:09 PM
300 منهم تقدّموا بدعوى إعادة المكافآت وبدل السكن

قضية خصم بدلات موظفي "البريد" تتفاعل وتصل للقضاء

A A A
بدر العتيبي - الرياض
26
30,695

علمت "سبق"، أن قرابة ٣٠٠ موظف بـ "البريد السعودي" قاموا بتوكيل محامٍ، وذلك للمطالبة بإعادة المكافآت وبدل السكن التي خُصمت وبأثر رجعي حتى عام ١٤٢٦.

 

وكان خلافٌ قد نشب وتفاقم بين موظفي "البريد" مع إدارتهم بشأن خصم بعض البدلات وعدم إرجاعها لهم رغم استثناء بعض المؤسسات والهيئات الحكومية من تقليص البدلات وتخفيضها وهي من ذات الدخل المستقل.

 

وطالب عددٌ من الموظفين بإرجاع جميع ما ذُكر من بدلات لكن دون جدوى، ومن المتوقع أن ينظر القضاء في الملف، وخاصة أنهم تقدّموا بأوراق رسمية موثّقة تثبت حقهم.

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