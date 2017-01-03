قطار التوظيف ينطلق مع تخريج دفعة جديدة لـ"أكاديمية SAP"

ضِمن برنامج الملك سلمان للتوظيف بجامعة سلطان وبشراكة "موبايلي"

قام برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف بجامعة الأمير سلطان، بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية "SAP" المهنية؛ وذلك برعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، وبحضور مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، ومسؤولي الجامعة وشركاء البرنامج: "اتحاد اتصالات "موبايلي" و"SAP" العالمية.

وتم التخريج، بحضور كل من الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، المهندس فايز عوض، ومدير التعليم بأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ"SAP" العالمية، برتراند أندرياس، إضافة إلى مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيوفاني بيزوتو، ونائب الرئيس بالمملكة عبدالله الفاضل.

ويأتي تخريج الدفعة الجديدة، ضمن الجهود المشتركة للجامعة والشريك الرئيسي للبرنامج "موبايلي"، إضافة إلى الشريك التقني "SAP" العالمية الهادفة إلى المساهمة في تطوير خريجي الجامعات السعودية ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ضمن برنامج التعاون المشترك بين الجهات الثلاثة؛ حيث تقدم شركة "موبايلي" الدعم المالي والفني للمشروع، بالإضافة إلى تقديم "SAP" عدداً من المميزات للخريجين المتميزين في البرنامج.

وقد تَلَقّى خريجو الجامعات المشاركون في البرنامج تدريباً نظرياً وعملياً على تطبيق "SAP"؛ من خلال دوام كامل وبإشراف مباشر من برنامج "الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف" بجامعة الأمير سلطان، كما تَدَرّبوا على تطبيقات ومنصات برمجية أخرى للأجهزة؛ كالابتكار في التصميم، وذكاء الأعمال التجارية، والتطبيقات التنقلية، كما تلقى الخريجون مواد دراسية مكثفة، ومواد أخرى لتطوير المهارات الشخصية.

وفي كلمته بالمناسبة أكد مدير الجامعة الدكتور أحمد اليماني، "أن الجيل القادم من القادة في المملكة العربية السعودية -ومن ضمنه هؤلاء الخريجون الجدد من برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف بجامعة الأمير سلطان- سيتمكنون من خلال التدريب عالي المستوى الذي تَلَقّوه من الاستفادة المثلى من شهاداتهم الجامعية التي تدعمها شهادات "SAP" التي مُنحت لهم، ويُنتظر أن يساهموا في دفع عملية الابتكار في تكنولوجيا الأعمال، وأن يكون لهم أثر إيجابي في اقتصاد المملكة المتنامي"؛ مقدماً شكره لشركاء البرنامج وفي مقدمتهم "موبايلي" و"SAP" العالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، المهندس فايز عوض، أن التعليم ودعم الجيل القادم من القوى العاملة يشكلان جزءاً رئيساً من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة؛ مشيداً ببرنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف، الذي يُعَد "أنموذجاً يُحتذى في المنطقة، ويعبر عن فعالية الشراكة بين القطاع التعليمي والشركة، ويأتي ذلك تلبية لاحتياجات سوق العمل السعودي".

وبيّن مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، المهندس إبراهيم الغملاس، أن حفل التخرج الذي أقيم اليوم لمتدربي أكاديمية "SAP"، تم بعد أن حصل المتدربون -في وقت سابق- على شهادات اللغة الإنجليزية التي تُعَد مدخلاً للبرنامج، ثم شهادة السوفت سكيلز، وبعدها تم دخولهم لبرنامج "التوب تن"؛ ليُنهوا بعد ذلك متطلبات الحصول على أربع شهادات دولية؛ مضيفاً أن معظم الطلاب -ولله الحمد- استقطبتهم شركات قَدّمت لهم عروضاً وظيفية، والبعض منهم بدأ العمل بالفعل في وظائفهم الجديدة، والبقية -بإذن الله- خلال أسابيع سيكونون قد شغلوا وظائفهم بسهولة؛ مقدماً شكره لشركة "موبايلي" على رعايتها للبرنامج وكذلك لشركة "SAP" العالمية التي حضر مديرها التعليمي لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مقره بألمانيا، خصيصاً لهذه المناسبة؛ لتشجيعهم ودعمهم لطلاب البرنامج، وفتح نقاش مثمر معهم سيكون أساساً لتطوير البرنامج في الفترة المقبلة.

يُذكر أن برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف، يُعَد أحد البرامج المميزة لمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، التي تحظى بعناية خاصة من رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، وهو برنامج متخصص في تأهيل خريجي الجامعات السعودية من البنين والبنات الذين يعانون صعوبات في الحصول على عمل نتيجة نقص في المهارات؛ حيث يساعدهم البرنامج على الحصول على شهادات مهنية عالمية من خلال تسع أكاديميات تم إنشاؤها بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والعالمية الرائدة.