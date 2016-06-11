قطر تستأجر "محامي الإرهاب" الأمريكي للدفاع عنها

لمدة شهر ونصف الشهر مقابل 2.5 مليون دولار

متابعة: استأجرت قطر المدعي العام الأمريكي الأسبق جون أشكروفت وشركته للمحاماة والعلاقات العامة وأعمال اللوبي في مهمة لمدة شهر ونصف الشهر، مقابل 2.5 مليون دولار؛ لإثبات التزام الدوحة بمعايير منع تمويل الإرهاب الأمريكية.

وحسب بيان إدارة الشركات عن الصفقة – بحسب سكاي نيوز عربية - "سيشمل عمل الشركة إدارة الأزمة، وتحليل النظم، والتواصل مع الإعلام، والتعريف بجهود العميل في مكافحة الإرهاب العالمي، والتزامها بتحقيق تلك الأهداف".

وفي 2011 عينت شركة بلاكووتر "سيئة السمعة" أشكروفت مديرًا لها بعد تغيير اسمها إلى "اكسي سيرفسز"؛ لتفادي القضايا المرفوعة عليها بسبب جرائم في أفغانستان والعراق.

ولم يكشف النقاب عما تدفعه بلاكووتر لأشكروفت، لكن وسائل الإعلام تحدثت وقتها عن مبلغ كبير مقابل ما يمكن أن يقوم به أشكروفت لتبييض وجه الشركة؛ كي تتمكن من الحصول على عقود خدمات أمنية مجددًا من الحكومة.

وكان أشكروفت قد تولى منصب المدعي العام من 2001 إلى 2005 في فترة إدارة الرئيس جورج دبليو بوش الأولى، واشتُهر بأنه أكثر من تولى المنصب تغولاً على الحريات، والزج بالناس في السجون استنادًا إلى الشبهات.

ونتيجة خدمته في تلك الفترة عُرف بوصف "محامي الإرهاب"، كما صاح فيه الجمهور في محاضرة له في 2014 في جامعة ماساشوستس قبل أن يغادر أغلبهم القاعة.