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قوات أمن المنشآت تكرم المتميزين من منسوبيها في مهمة حج 1438هـ

بحضور قائد قوات الطوارئ الخاصة

احتفلت قوات أمن المنشآت بتكريم منسوبيها المتميزين في مهمة حج 1438هـ، بحضور قائد قوات الطوارئ الخاصة، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

حضر الحفل عدد من قادة القطاعات الأمنية ومساعديهم، وقادة أفرع قوات أمن المنشآت بالمناطق، وعدد من الضباط والأفراد من منسوبي القوات بنادي ضباط قوى الأمن.

بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لنائب قائد قوات أمن المنشآت، اللواء حميد بن محمد الجحدلي، رحب من خلالها بقادة القطاعات الأمنية وضيوف القوات.

وأكد أن ما تم تحقيقه لم يكن لولا تكاتف جهود القطاعات الأمنية والجهات المشاركة، والدعم الذي تلقته من حكومتنا الرشيدة؛ لتحقيق الهدف الذي يصبوا إليه الجميع، وهو توفير وتسهيل كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

تخلل الحفل العديد من القصائد المعدة بهذه المناسبة، شاهد بعدها الحضور فيلمًا مرئيًا يحكي الإنجاز الذي تحقق خلال حج عام 1438هـ، لقطارات المشاعر المقدسة. وفي الختام، كرم المتميزين بهذه المناسبة.

وقال اللواء الجباري، إن القوات تسعى جاهدة لتحقيق النجاح إلى جانب القطاعات الأمنية والجهات الحكومية، مهنئًا جميع المتميزين بهذا التكريم.

وتمنى لهم المزيد من النجاح في حياتهم العملية المقبلة، مشيدًا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

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قوات أمن المنشآت تكرم المتميزين من منسوبيها في مهمة حج 1438هـ
سبق

احتفلت قوات أمن المنشآت بتكريم منسوبيها المتميزين في مهمة حج 1438هـ، بحضور قائد قوات الطوارئ الخاصة، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

حضر الحفل عدد من قادة القطاعات الأمنية ومساعديهم، وقادة أفرع قوات أمن المنشآت بالمناطق، وعدد من الضباط والأفراد من منسوبي القوات بنادي ضباط قوى الأمن.

بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لنائب قائد قوات أمن المنشآت، اللواء حميد بن محمد الجحدلي، رحب من خلالها بقادة القطاعات الأمنية وضيوف القوات.

وأكد أن ما تم تحقيقه لم يكن لولا تكاتف جهود القطاعات الأمنية والجهات المشاركة، والدعم الذي تلقته من حكومتنا الرشيدة؛ لتحقيق الهدف الذي يصبوا إليه الجميع، وهو توفير وتسهيل كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

تخلل الحفل العديد من القصائد المعدة بهذه المناسبة، شاهد بعدها الحضور فيلمًا مرئيًا يحكي الإنجاز الذي تحقق خلال حج عام 1438هـ، لقطارات المشاعر المقدسة. وفي الختام، كرم المتميزين بهذه المناسبة.

وقال اللواء الجباري، إن القوات تسعى جاهدة لتحقيق النجاح إلى جانب القطاعات الأمنية والجهات الحكومية، مهنئًا جميع المتميزين بهذا التكريم.

وتمنى لهم المزيد من النجاح في حياتهم العملية المقبلة، مشيدًا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
05:34 PM

قوات أمن المنشآت تكرم المتميزين من منسوبيها في مهمة حج 1438هـ

بحضور قائد قوات الطوارئ الخاصة

A A A
ظافر الشهري - الرياض
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9,681

احتفلت قوات أمن المنشآت بتكريم منسوبيها المتميزين في مهمة حج 1438هـ، بحضور قائد قوات الطوارئ الخاصة، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

حضر الحفل عدد من قادة القطاعات الأمنية ومساعديهم، وقادة أفرع قوات أمن المنشآت بالمناطق، وعدد من الضباط والأفراد من منسوبي القوات بنادي ضباط قوى الأمن.

بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لنائب قائد قوات أمن المنشآت، اللواء حميد بن محمد الجحدلي، رحب من خلالها بقادة القطاعات الأمنية وضيوف القوات.

وأكد أن ما تم تحقيقه لم يكن لولا تكاتف جهود القطاعات الأمنية والجهات المشاركة، والدعم الذي تلقته من حكومتنا الرشيدة؛ لتحقيق الهدف الذي يصبوا إليه الجميع، وهو توفير وتسهيل كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

تخلل الحفل العديد من القصائد المعدة بهذه المناسبة، شاهد بعدها الحضور فيلمًا مرئيًا يحكي الإنجاز الذي تحقق خلال حج عام 1438هـ، لقطارات المشاعر المقدسة. وفي الختام، كرم المتميزين بهذه المناسبة.

وقال اللواء الجباري، إن القوات تسعى جاهدة لتحقيق النجاح إلى جانب القطاعات الأمنية والجهات الحكومية، مهنئًا جميع المتميزين بهذا التكريم.

وتمنى لهم المزيد من النجاح في حياتهم العملية المقبلة، مشيدًا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

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