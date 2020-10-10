قيادة التحالف: الحوثي استهدف مدرسة في صامطة فجراً بصاروخ أرض- أرض

نتج عنه تلف وضرر في المدرسة وفنائها وبعض الممتلكات الخاصة للمواطنين

صرح مصدر رسمي بقيادة قوات التحالف "تحالف دعم استعادة الشرعية لليمن" أنه فجر هذا اليوم قامت مليشيات الحوثي المسلحة بإطلاق صاروخ أرض- أرض استهدف مدرسة في قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة بمنطقة جازان.

وذكر المصدر أنه نتج عن سقوط الصاروخ تلف وضرر في المدرسة وفناء المدرسة، وفي بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وقد أكد المصدر أن مليشيات الحوثي المسلحة لا تتردد في استهداف المدارس والمنشآت المدنية، وهو ما يعد ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.