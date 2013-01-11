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"قياس": كفايات المعلمين يتضمن المعرفة المهنية والتخصصات التدريسية

نتائج الاختبار تستخدم في عملية الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية

يقيس اختبار كفايات المعلمين والمعلمات مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين والمتقدمات لمهنة التدريس، بما تشتمل عليه من معارف ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وتستخدم نتائجها في عملية الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة.

وقال مدير العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد إن اختبار كفايات المعلمين الذي يقدمه المركز يتألف من اختبارين أساسيين.

وأضاف: "الاختبار الأول هو العام الذي يغطي هذا الاختبار المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن ذلك ما يلي المعرفة المهنية، وتعزيز التعلم، ودعم التعلم،  والمسؤولية المهنية، كما تغطى هذه المجالات بعدد من المعايير العامة. 

وأردف: "الاختبار الثاني من اختبارات المعلمين هو اختبار التخصص والذي يغطي هذا الاختبار المجالات الأساسية لكل تخصص من التخصصات التدريسية التي تتناولها الاختبارات".

وتابع: "اختبار المعلمين والمعلمات الذي عقد خلال الفترة 18-25 ربيع الأول 1438هـ، ينطبق عليه جميع الضوابط والإجراءات التي تُطبق على بقية اختبارات المركز".

وقال "الرشيد": "إعلان نتائج الاختبار ستكون مساء يوم الخميس 28/4/1438هـ ،عبر موقع قياس الالكتروني WWW.QIYAS.ORG".

ويقدم المركز جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويجيب على الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال قسم الاتصال للمتقدمين على الرقم الموحد 920033555  من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية الفيس بوك وتويتر @QiyasOnline.

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"قياس": كفايات المعلمين يتضمن المعرفة المهنية والتخصصات التدريسية
سبق

يقيس اختبار كفايات المعلمين والمعلمات مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين والمتقدمات لمهنة التدريس، بما تشتمل عليه من معارف ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وتستخدم نتائجها في عملية الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة.

وقال مدير العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد إن اختبار كفايات المعلمين الذي يقدمه المركز يتألف من اختبارين أساسيين.

وأضاف: "الاختبار الأول هو العام الذي يغطي هذا الاختبار المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن ذلك ما يلي المعرفة المهنية، وتعزيز التعلم، ودعم التعلم،  والمسؤولية المهنية، كما تغطى هذه المجالات بعدد من المعايير العامة. 

وأردف: "الاختبار الثاني من اختبارات المعلمين هو اختبار التخصص والذي يغطي هذا الاختبار المجالات الأساسية لكل تخصص من التخصصات التدريسية التي تتناولها الاختبارات".

وتابع: "اختبار المعلمين والمعلمات الذي عقد خلال الفترة 18-25 ربيع الأول 1438هـ، ينطبق عليه جميع الضوابط والإجراءات التي تُطبق على بقية اختبارات المركز".

وقال "الرشيد": "إعلان نتائج الاختبار ستكون مساء يوم الخميس 28/4/1438هـ ،عبر موقع قياس الالكتروني WWW.QIYAS.ORG".

ويقدم المركز جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويجيب على الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال قسم الاتصال للمتقدمين على الرقم الموحد 920033555  من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية الفيس بوك وتويتر @QiyasOnline.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
04:44 PM
اخر تعديل
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
03:54 AM
نتائج الاختبار تستخدم في عملية الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية

"قياس": كفايات المعلمين يتضمن المعرفة المهنية والتخصصات التدريسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيس اختبار كفايات المعلمين والمعلمات مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين والمتقدمات لمهنة التدريس، بما تشتمل عليه من معارف ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وتستخدم نتائجها في عملية الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة.

وقال مدير العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد إن اختبار كفايات المعلمين الذي يقدمه المركز يتألف من اختبارين أساسيين.

وأضاف: "الاختبار الأول هو العام الذي يغطي هذا الاختبار المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن ذلك ما يلي المعرفة المهنية، وتعزيز التعلم، ودعم التعلم،  والمسؤولية المهنية، كما تغطى هذه المجالات بعدد من المعايير العامة. 

وأردف: "الاختبار الثاني من اختبارات المعلمين هو اختبار التخصص والذي يغطي هذا الاختبار المجالات الأساسية لكل تخصص من التخصصات التدريسية التي تتناولها الاختبارات".

وتابع: "اختبار المعلمين والمعلمات الذي عقد خلال الفترة 18-25 ربيع الأول 1438هـ، ينطبق عليه جميع الضوابط والإجراءات التي تُطبق على بقية اختبارات المركز".

وقال "الرشيد": "إعلان نتائج الاختبار ستكون مساء يوم الخميس 28/4/1438هـ ،عبر موقع قياس الالكتروني WWW.QIYAS.ORG".

ويقدم المركز جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويجيب على الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال قسم الاتصال للمتقدمين على الرقم الموحد 920033555  من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية الفيس بوك وتويتر @QiyasOnline.

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