"قياس" يعلن نتائج اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، اليوم الخميس، نتائج اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات.
وبيّن المركز أن الاطلاع على النتائج يكون عبر الموقع الإلكتروني للمركز:http://www.qiyas.org/QiyasResult/Pages/ResultsPage.aspx
أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، اليوم الخميس، نتائج اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات.
وبيّن المركز أن الاطلاع على النتائج يكون عبر الموقع الإلكتروني للمركز:http://www.qiyas.org/QiyasResult/Pages/ResultsPage.aspx
أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، اليوم الخميس، نتائج اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات.
وبيّن المركز أن الاطلاع على النتائج يكون عبر الموقع الإلكتروني للمركز:http://www.qiyas.org/QiyasResult/Pages/ResultsPage.aspx
أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، اليوم الخميس، نتائج اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات.
وبيّن المركز أن الاطلاع على النتائج يكون عبر الموقع الإلكتروني للمركز:http://www.qiyas.org/QiyasResult/Pages/ResultsPage.aspx