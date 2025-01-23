كأس إفريقيا: بوركينا فاسو والكاميرون يحجزان مكانَيْهما في الدور ربع النهائي

على حساب منتخبي الغابون وغينيا بيساو

حجز منتخبا بوركينا فاسو والكاميرون مكانهما في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا عن المجموعة الأولى في البطولة المقامة حالياً في الغابون على حساب منتخبي الغابون وغينيا بيساو.



ففي أولى المواجهات فرض التعادل السلبي نفسه على موقعة أصحاب الضيافة مع نظيرهم منتخب الكاميرون في اللقاء الذي جمع بينهما في مدينة ليبرفيل في الجولة الثالثة في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.



وفي المجموعة ذاتها، حقق منتخب بوركينا فاسو فوزاً ثميناً على نظيره منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم في فرانسفيل.



سجل أهداف منتخب بوركينا فاسو كل من نغومبي ناكولما في الدقيقة 11 وبرتران تراوريه في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.



وبعد نهاية منافسات المجموعة الأولى أصبح ترتيب المنتخبات على الشكل التالي:

1- بوركينا فاسو برصيد 5 نقاط 2- الكاميرون بنفس عدد النقاط لكن بفارق الأهداف 3- الغابون 3 نقاط 4- عن غينيا بيساو نقطة واحدة.

