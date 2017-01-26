النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كأس إفريقيا: مصر تهزم غانا وتتأهل لمواجهة المغرب في دور الثمانية

ضرب منتخب مصر أكثر من عصفور واحد بفوزه الثمين على نظيره منتخب غانا بهدف؛ إذ بلغ دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وتصدر المجموعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "بور جونتي" في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.
 
  يدين المنتخب المصري بالفضل إلى نجم نادي روما محمد صلاح الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد بتصويبة صاروخية من كرة ثابتة في الدقيقة الـ10 من زمن اللقاء.
 
 
 وضربت مصر متصدرة المجموعة موعدًا في دور الثمانية مع المغرب، فيما ستواجه غانا ثانية المجموعة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
 
 
سجّل هدف اللقاء محمد صلاح بعد مرور 10 دقائق، ونجح الفراعنة في خطف صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط؛ ليضرب منتخب مصر موعدًا ناريًّا مع المغرب في دور الثمانية بالبطولة.
 
 
وفرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على اللقاء الثاني في المجموعة ذاتها، الذي جمع المنتخب المالي أمام نظيره أوغندا.
 
  ترتيب المجموعة
  1-م مصر 7 نقاط. 2- غانا 6 نقاط. 3- مالي نقطتان. 4- أوغندا نقطة وحيدة.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
كأس إفريقيا: مصر تهزم غانا وتتأهل لمواجهة المغرب في دور الثمانية
سبق

ضرب منتخب مصر أكثر من عصفور واحد بفوزه الثمين على نظيره منتخب غانا بهدف؛ إذ بلغ دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وتصدر المجموعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "بور جونتي" في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.
 
  يدين المنتخب المصري بالفضل إلى نجم نادي روما محمد صلاح الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد بتصويبة صاروخية من كرة ثابتة في الدقيقة الـ10 من زمن اللقاء.
 
 
 وضربت مصر متصدرة المجموعة موعدًا في دور الثمانية مع المغرب، فيما ستواجه غانا ثانية المجموعة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
 
 
سجّل هدف اللقاء محمد صلاح بعد مرور 10 دقائق، ونجح الفراعنة في خطف صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط؛ ليضرب منتخب مصر موعدًا ناريًّا مع المغرب في دور الثمانية بالبطولة.
 
 
وفرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على اللقاء الثاني في المجموعة ذاتها، الذي جمع المنتخب المالي أمام نظيره أوغندا.
 
  ترتيب المجموعة
  1-م مصر 7 نقاط. 2- غانا 6 نقاط. 3- مالي نقطتان. 4- أوغندا نقطة وحيدة.
 

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
12:48 AM

كأس إفريقيا: مصر تهزم غانا وتتأهل لمواجهة المغرب في دور الثمانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,587

ضرب منتخب مصر أكثر من عصفور واحد بفوزه الثمين على نظيره منتخب غانا بهدف؛ إذ بلغ دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وتصدر المجموعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "بور جونتي" في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.
 
  يدين المنتخب المصري بالفضل إلى نجم نادي روما محمد صلاح الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد بتصويبة صاروخية من كرة ثابتة في الدقيقة الـ10 من زمن اللقاء.
 
 
 وضربت مصر متصدرة المجموعة موعدًا في دور الثمانية مع المغرب، فيما ستواجه غانا ثانية المجموعة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
 
 
سجّل هدف اللقاء محمد صلاح بعد مرور 10 دقائق، ونجح الفراعنة في خطف صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط؛ ليضرب منتخب مصر موعدًا ناريًّا مع المغرب في دور الثمانية بالبطولة.
 
 
وفرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على اللقاء الثاني في المجموعة ذاتها، الذي جمع المنتخب المالي أمام نظيره أوغندا.
 
  ترتيب المجموعة
  1-م مصر 7 نقاط. 2- غانا 6 نقاط. 3- مالي نقطتان. 4- أوغندا نقطة وحيدة.
 

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,916
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,015
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة