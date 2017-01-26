كأس إفريقيا: مصر تهزم غانا وتتأهل لمواجهة المغرب في دور الثمانية

ضرب منتخب مصر أكثر من عصفور واحد بفوزه الثمين على نظيره منتخب غانا بهدف؛ إذ بلغ دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وتصدر المجموعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "بور جونتي" في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.



يدين المنتخب المصري بالفضل إلى نجم نادي روما محمد صلاح الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد بتصويبة صاروخية من كرة ثابتة في الدقيقة الـ10 من زمن اللقاء.





وضربت مصر متصدرة المجموعة موعدًا في دور الثمانية مع المغرب، فيما ستواجه غانا ثانية المجموعة جمهورية الكونغو الديمقراطية.





سجّل هدف اللقاء محمد صلاح بعد مرور 10 دقائق، ونجح الفراعنة في خطف صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط؛ ليضرب منتخب مصر موعدًا ناريًّا مع المغرب في دور الثمانية بالبطولة.





وفرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على اللقاء الثاني في المجموعة ذاتها، الذي جمع المنتخب المالي أمام نظيره أوغندا.



ترتيب المجموعة

1-م مصر 7 نقاط. 2- غانا 6 نقاط. 3- مالي نقطتان. 4- أوغندا نقطة وحيدة.

