كأس العالم: بدلاء أخضر اليد يخسرون أمام ألمانيا

أبقى على حظوظه قائمة بالتأهل للدور الثاني

تغلب المنتخب الألماني الأول لكرة اليد على نظيره السعودي 38-24 ضمن مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في فرنسا، ولعب مدرب المنتخب السعودي لكرة اليد نيناد "كرواتي" بالبدلاء الذين قدموا مستوى جيداً؛ وذلك لإراحة اللاعبين الأساسيين لما تبقى من مباريات في المجموعة، سواء أمام المجر أم تشيلي، واستطاع اللاعب السعودي "محمد الزاير" تسجيل 7 أهداف، و"محمد العباس" 6 أهداف، و"حسن الخضراوي، وعبدالعزيز سعيد" 4 أهداف لكلٍّ منهما لتسجل السعودية أعلى رقم لها في مرمى ألمانيا طوال مواجهات المنتخبين بواقع 24 هدفاً، فيما كان أفضل رقم سابق 19 هدفاً، وتغلبت بولندا على اليابان 26-25.



من جانبه أكد رئيس بعثة المنتخب السعودي "محمد المنيع"؛ أن الخسارة من ألمانيا لم تقلل من حظوظ الأخضر في بلوغ الدّور الثاني من المونديال، مشيراً إلى أن النتيجة لم تكن مفاجأة لهم في طل الفوارق الفنية بين المنتخبين، ولاسيما أن اللاعبين البدلاء قدموا أمام ألمانيا "أحد المرشحين للقب" مستوى مميزًا، وسيكون دافعاً لهم لمواصلة تلك المستويات في البطولة".

وأضاف "المنيع": "هدفنا في مباراة تشيلي الفوز بفارق 4 أهداف لتحقيق هدفنا وهو التأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخ كرة اليد السعودية، وهو إنجاز بحد ذاته وما نطمح إليه إذا ما نجحنا في تحقيق ذلك".

