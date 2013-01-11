كاتبة سعودية نقلاً عن "الجعفري": لماذا أيها العراقيون تكرهون السعودية

قالت: ترك التشيع وتفرغ لمواجهة المد الصفوي بالحجج والبراهين

ترصد الكاتبة الصحفية عزة السبيعي جهود العراقي عدنان الجعفري، في مواجهة المذهب الصفوي وكشف مكامن السوء فيه، لافتة إلى أن الجعفري كان شيعيا ثم ترك التشيع وأصبح يصنف نفسه كمسلم، ولديه قناة اسمها "المواجهة"، حيث يواجه الجهل الذي تحاول إيران نشره في العراق، بالتنوير وكشف المساوئ بالحجج والبراهين، كما تشير الكاتبة إلى حلقة بثها بعنوان "قلي ليش تكره السعودية" يرد فيه على من يهاجمون المملكة.

إيران سرقت مصفاة بيجي العراقية

وفي مقالها "الجعفري: لماذا أيها العراقيون تكرهون السعودية" بصحيفة "الوطن" تبدأ السبيعي بواقعة سرقة إيران لمصفاة بيجي العراقية، ثم سب السعودية عند التعليق على السرقة وتقول " قبل أيام اكتشف العراقيون أن "الحنشل" الإيرانيين لم يعودوا يبالون بأي شيء في سبيل إكمال نهب العراق. حيث قام شاب شجاع بتصوير عملية تفكيك مصفاة بيجي العراقية بالكامل وتحميلها على سيارات النقل إلى إيران.. هكذا أمام أمة اللاجئين والمسروقين العراقيين .. التعليقات على صور الشاب في المواقع كانت غاضبة جدا ردا على الاستفزاز الإيراني، لكن في نهاية كل سطر كان يبدو أن المعلق يتذكر فجأة أن ضريبة شتم العراق هي الاتهام بشيئين: إما البعثية أو الداعشية، فيختم بلعن صدام وشتم السعودية".

كارهي إيران في العراق

وترصد السبيعي زيادة وعي الشباب العراقي بما يقوم به نظام الملالي لسرقة ثروات العراق واستخدام شعبه للتوسع، وتقول "في نظري هذه الموجة ستمر خلال فترة قصيرة، أعني المكارثية العراقية التي لاحقت الناس الكارهين لإيران. لأن خونة العراق المتمثلين في أحزاب المعممين لن يجدوا مكانا ولا سلاحا يكفي لإبادة كل شباب العراق الذي أصبح يعي الخطة الموجهة نحو بلاده في استخدامها كأداة لتوسع التمدد الخميني الصفوي. الشعب الذي يجوع ليشبع نظام الملالي من الدماء".

الجعفري ترك التشيع

وتلفت الكاتبة إلى ظهور المفكر العراقي عدنان الجعفري، وتقول "هذا الوعي ليس فقط ردة فعل لتصرفات إيران، ولكن كما كان العراق دائما زاخرا بالمثقفين والحكماء، حتى وهو يعاني، فإن كل جيل يخرج منه لا يخذل الوعي ولا الثقافة، فيظهر مفكر هنا ومبدع هناك.. أحدهم هو الأستاذ عدنان الجعفري وهو شاب كان شيعيا ثم ترك التشيع وأصبح يصنف نفسه كمسلم".

"المواجهة" ضد الصفوي

وتضيف السبيعي "عدنان لديه قناة اسمها "المواجهة" والاسم ينبئ عن المحتوى، هو يواجه الجهل بالتنوير في حلقات قصيرة يبدو معها أن الرجل درس المذهب الصفوي جيدا ووضع يده على مكامن السوء الكثيرة فيه. كما أنه رجل فلسفة ومنطق ويمتلك أسلوب الإقناع بالحجج بطريقة مهذبة وراقية جدا لا تجعل محدثه ينفر منه، فلا كلمات نابية ولا لغة عاطفية مستجدية، بل قوة حجة لا أشك أن شباب العراق ينفر منها، والناظر للتعليقات يجد تطورا كبيرا بين أول حلقة "كيف تركت التشيع" والحلقات الحالية، فبعد الغضب والنيل من شخصه أصبحت هناك رغبة في البحث عن الحقيقة تتمثل بسؤال: لماذا وكيف أقنعني؟".

دفاعه عن السعودية

وتمضي السبيعي راصدة "بعيدا عن مناظرات عدنان في خصائص وأسس المذهب الصفوي؛ يحاول عدنان تطييب النفوس ودعوتها إلى السلام، وكشف الحقائق للشعب العراقي، خاصة عند الحديث عن العلاقة مع السعودية والخليج، فتتكرر منه عبارات "إخوانكم" "عيال عمكم" و"قلي ليش تكره السعودية" وهو عنوان إحدى الحلقات التي عدد عدنان فيها ما يقوض حجة الكارهين للسعودية بدعوى الإرهاب. وفي حلقة لطيفة ذكر لماذا هو مقتنع بأن سبب سلامة العراق هو الملك سلمان، وبرر ذلك بحجج، أهمها منع الملك -حفظه الله- التبرعات للإرهاب، وحربه على الإرهابيين، وتفعيله لقوانين عدة حمت الحدود العراقية المواجهة للسعودية من الإرهابيين .. كما أنه يسأل الشعب العراقي عن داعش وعن قادتها، ثم يسألهم لماذا معظم الدواعش عراقيون وتونسيون وفلسطينيون وبعثيون سابقون يستخدمون مراهقين سعوديين هربوا من أسرهم إلى الموت؟".



وتنهي الكاتبة قائلة "هذه الأسئلة تزعج العقل الذي كفنته إيران بالأكاذيب، فينتفض محاولا الإجابة فلا يجد سوى أن السعودية والعراق يجب أن يكونا في خندق واحد ضد المد الصفوي الخميني، حتى لا تصبح الأمة أمة لاجئين، كما يقول عدنان الجعفري".