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"كارتيرون": شاهدت اللاعبين من خلال الـdvd وجاهزون لحصد نقاط الوحدة

وصف النصر بأكبر الأندية الخليجية

أبدى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، الفرنسي "باتريس كارتيرون"؛ سعادته بتدريب النصر، وقال: النصر فريق كبير وأنا لديّ طموح في قيادته؛ ليس في منافسات هذا الموسم بل أتمنى أن أستمر مع الفريق حتى يعود بطلاً للقارة الآسيوية، وهو قادر على تحقيق ذلك في أقرب مشاركة آسيوية له، وهذا بفضل ما يملكه من عناصر مميزة تضم الخبرة والحيوية والمهارة والإبداع الكروي، وبالطبع لن نحقق ما نريده من نتائج إلا بالعمل ثم العمل.

 

وقال: النصر يعتبر من أكبر الأندية الخليجية، وأنا أعرفه منذ فترة، ولي الفخر في تدريبه.

 

وأضاف: أمامنا مرحلة مهمة في منافسات هذا الموسم، وهذا يتطلب منَّا الحفاظ على توازن وتركيز الفريق لنحقق ما نريد في كل مباراة.

 

وشدد "باتريس" على أنه سيهتم بجميع عناصر الفريق، وقال: سأجعلهم جميعًا في جاهزية تامة. مؤكدًا أنه شاهد من خلال "DVD" عدة مباريات للفريق في هذا الموسم؛ مما جعل لديه تصورًا جيدًا عن اللاعبين.

 

وعن مباراة النصر والوحدة؛ قال "كارتيرون": نحن نحترم أي خصم نلاعبه ونثق بقدراتنا وإمكاناتنا لحسم المباراة. وقد شاهدت للوحدة عدة مباريات وتعرفت عليهم بصورة كاملة الوحدة، فريق جيد يعتمد في الكثير من نتائجه على الكرات الثابتة، لن نسمح لهم بمفاجئتنا، هدفنا تحقيق النقاط الثلاث لنواصل الخطى في المنافسة على اللقب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كارتيرون": شاهدت اللاعبين من خلال الـdvd وجاهزون لحصد نقاط الوحدة
سبق

أبدى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، الفرنسي "باتريس كارتيرون"؛ سعادته بتدريب النصر، وقال: النصر فريق كبير وأنا لديّ طموح في قيادته؛ ليس في منافسات هذا الموسم بل أتمنى أن أستمر مع الفريق حتى يعود بطلاً للقارة الآسيوية، وهو قادر على تحقيق ذلك في أقرب مشاركة آسيوية له، وهذا بفضل ما يملكه من عناصر مميزة تضم الخبرة والحيوية والمهارة والإبداع الكروي، وبالطبع لن نحقق ما نريده من نتائج إلا بالعمل ثم العمل.

 

وقال: النصر يعتبر من أكبر الأندية الخليجية، وأنا أعرفه منذ فترة، ولي الفخر في تدريبه.

 

وأضاف: أمامنا مرحلة مهمة في منافسات هذا الموسم، وهذا يتطلب منَّا الحفاظ على توازن وتركيز الفريق لنحقق ما نريد في كل مباراة.

 

وشدد "باتريس" على أنه سيهتم بجميع عناصر الفريق، وقال: سأجعلهم جميعًا في جاهزية تامة. مؤكدًا أنه شاهد من خلال "DVD" عدة مباريات للفريق في هذا الموسم؛ مما جعل لديه تصورًا جيدًا عن اللاعبين.

 

وعن مباراة النصر والوحدة؛ قال "كارتيرون": نحن نحترم أي خصم نلاعبه ونثق بقدراتنا وإمكاناتنا لحسم المباراة. وقد شاهدت للوحدة عدة مباريات وتعرفت عليهم بصورة كاملة الوحدة، فريق جيد يعتمد في الكثير من نتائجه على الكرات الثابتة، لن نسمح لهم بمفاجئتنا، هدفنا تحقيق النقاط الثلاث لنواصل الخطى في المنافسة على اللقب.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
06:04 PM
وصف النصر بأكبر الأندية الخليجية

"كارتيرون": شاهدت اللاعبين من خلال الـdvd وجاهزون لحصد نقاط الوحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، الفرنسي "باتريس كارتيرون"؛ سعادته بتدريب النصر، وقال: النصر فريق كبير وأنا لديّ طموح في قيادته؛ ليس في منافسات هذا الموسم بل أتمنى أن أستمر مع الفريق حتى يعود بطلاً للقارة الآسيوية، وهو قادر على تحقيق ذلك في أقرب مشاركة آسيوية له، وهذا بفضل ما يملكه من عناصر مميزة تضم الخبرة والحيوية والمهارة والإبداع الكروي، وبالطبع لن نحقق ما نريده من نتائج إلا بالعمل ثم العمل.

 

وقال: النصر يعتبر من أكبر الأندية الخليجية، وأنا أعرفه منذ فترة، ولي الفخر في تدريبه.

 

وأضاف: أمامنا مرحلة مهمة في منافسات هذا الموسم، وهذا يتطلب منَّا الحفاظ على توازن وتركيز الفريق لنحقق ما نريد في كل مباراة.

 

وشدد "باتريس" على أنه سيهتم بجميع عناصر الفريق، وقال: سأجعلهم جميعًا في جاهزية تامة. مؤكدًا أنه شاهد من خلال "DVD" عدة مباريات للفريق في هذا الموسم؛ مما جعل لديه تصورًا جيدًا عن اللاعبين.

 

وعن مباراة النصر والوحدة؛ قال "كارتيرون": نحن نحترم أي خصم نلاعبه ونثق بقدراتنا وإمكاناتنا لحسم المباراة. وقد شاهدت للوحدة عدة مباريات وتعرفت عليهم بصورة كاملة الوحدة، فريق جيد يعتمد في الكثير من نتائجه على الكرات الثابتة، لن نسمح لهم بمفاجئتنا، هدفنا تحقيق النقاط الثلاث لنواصل الخطى في المنافسة على اللقب.

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