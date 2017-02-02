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كاميرات حرس الحدود تكشف محاولة تهريب حشيش وأمفيتامين بجدة

القبض على ٤ يمنيين على قارب أثناء محاولتهم دخول المياه السعودية

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة  تمكنوا بتوفيق الله تعالى فجر يوم الأربعاء الموافق١٤٣٨/٥/٤ه‍ من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

 

وأضاف:  رصدت الكاميرات الحرارية قارباً أثناء محاولة دخوله المياه السعودية عبر  حدود مسؤوليات قطاع جدة، ومن خلال المتابعة تم القبض على (٤) أشخاص من الجنسية اليمنية، ونتج عن هذه العملية إحباط ما مجموعه (٣٦٨.٥٥) ثلاثمائة وثمانية وستون كيلوجراماً وخمسة وخمسون جراما من الحشيش المخدر و(١٠٢٠٠٠) مائة وألفا قرص أمفيتامين.

 

وتابع :  كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات  الأمنية الأخرى. 

 

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه وسيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كاميرات حرس الحدود تكشف محاولة تهريب حشيش وأمفيتامين بجدة
سبق

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة  تمكنوا بتوفيق الله تعالى فجر يوم الأربعاء الموافق١٤٣٨/٥/٤ه‍ من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

 

وأضاف:  رصدت الكاميرات الحرارية قارباً أثناء محاولة دخوله المياه السعودية عبر  حدود مسؤوليات قطاع جدة، ومن خلال المتابعة تم القبض على (٤) أشخاص من الجنسية اليمنية، ونتج عن هذه العملية إحباط ما مجموعه (٣٦٨.٥٥) ثلاثمائة وثمانية وستون كيلوجراماً وخمسة وخمسون جراما من الحشيش المخدر و(١٠٢٠٠٠) مائة وألفا قرص أمفيتامين.

 

وتابع :  كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات  الأمنية الأخرى. 

 

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه وسيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
03:03 PM
القبض على ٤ يمنيين على قارب أثناء محاولتهم دخول المياه السعودية

كاميرات حرس الحدود تكشف محاولة تهريب حشيش وأمفيتامين بجدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
27,376

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة  تمكنوا بتوفيق الله تعالى فجر يوم الأربعاء الموافق١٤٣٨/٥/٤ه‍ من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

 

وأضاف:  رصدت الكاميرات الحرارية قارباً أثناء محاولة دخوله المياه السعودية عبر  حدود مسؤوليات قطاع جدة، ومن خلال المتابعة تم القبض على (٤) أشخاص من الجنسية اليمنية، ونتج عن هذه العملية إحباط ما مجموعه (٣٦٨.٥٥) ثلاثمائة وثمانية وستون كيلوجراماً وخمسة وخمسون جراما من الحشيش المخدر و(١٠٢٠٠٠) مائة وألفا قرص أمفيتامين.

 

وتابع :  كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات  الأمنية الأخرى. 

 

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه وسيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود.

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