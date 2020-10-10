"كشافة المملكة" تبدأ مشاركتها بالمؤتمر الكشفي العالمي الـ 28 في بالي

تنظمه منظمة الصداقة العالمية للكشافة والمرشدات ويستمر 5 أيام

بدأ وفد رابطة رواد كشافة المملكة العربية السعودية، اليوم مشاركته في المؤتمر الكشفي العالمي الـ 28 لرواد الكشافة والمرشدات، الذي تنظمه منظمة الصداقة العالمية للكشافة والمرشدات، المنعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا.

ويستمر المؤتمر حتى يوم السبت المقبل 24/ 1/ 1439هـ، الموافق 14 أكتوبر 2017، وتضمّنت مشاركة الوفد، اليوم، حضور رئيس الوفد السعودي زيد البتال لاجتماع رؤساء الوفود المشاركة، بحضور رئيسة المنظمة ميدا رودريغز، ورئيس المؤتمر هاريونو سويونو؛ لمناقشة فعاليات المؤتمر، والوضع المالي والإداري للمنظمة.

وشارك الوفد السعودي في اجتماع روابط رواد الحركة الكشفية الأعضاء في الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، وأنهى تجهيز المعرض الكشفي السعودي المصاحب للمشاركة، والذي سيتم تدشينه بعد افتتاح المؤتمر رسمياً مساء اليوم، كما تم رفع علم المملكة على منصة المؤتمر ضمن أعلام الدول المشاركة.