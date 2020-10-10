النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كشافة المملكة" تبدأ مشاركتها بالمؤتمر الكشفي العالمي الـ 28 في بالي

تنظمه منظمة الصداقة العالمية للكشافة والمرشدات ويستمر 5 أيام

بدأ وفد رابطة رواد كشافة المملكة العربية السعودية، اليوم مشاركته في المؤتمر الكشفي العالمي الـ 28 لرواد الكشافة والمرشدات، الذي تنظمه منظمة الصداقة العالمية للكشافة والمرشدات، المنعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا.

ويستمر المؤتمر حتى يوم السبت المقبل 24/ 1/ 1439هـ، الموافق 14 أكتوبر 2017، وتضمّنت مشاركة الوفد، اليوم، حضور رئيس الوفد السعودي زيد البتال لاجتماع رؤساء الوفود المشاركة، بحضور رئيسة المنظمة ميدا رودريغز، ورئيس المؤتمر هاريونو سويونو؛ لمناقشة فعاليات المؤتمر، والوضع المالي والإداري للمنظمة.

وشارك الوفد السعودي في اجتماع روابط رواد الحركة الكشفية الأعضاء في الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، وأنهى تجهيز المعرض الكشفي السعودي المصاحب للمشاركة، والذي سيتم تدشينه بعد افتتاح المؤتمر رسمياً مساء اليوم، كما تم رفع علم المملكة على منصة المؤتمر ضمن أعلام الدول المشاركة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كشافة المملكة" تبدأ مشاركتها بالمؤتمر الكشفي العالمي الـ 28 في بالي
سبق

بدأ وفد رابطة رواد كشافة المملكة العربية السعودية، اليوم مشاركته في المؤتمر الكشفي العالمي الـ 28 لرواد الكشافة والمرشدات، الذي تنظمه منظمة الصداقة العالمية للكشافة والمرشدات، المنعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا.

ويستمر المؤتمر حتى يوم السبت المقبل 24/ 1/ 1439هـ، الموافق 14 أكتوبر 2017، وتضمّنت مشاركة الوفد، اليوم، حضور رئيس الوفد السعودي زيد البتال لاجتماع رؤساء الوفود المشاركة، بحضور رئيسة المنظمة ميدا رودريغز، ورئيس المؤتمر هاريونو سويونو؛ لمناقشة فعاليات المؤتمر، والوضع المالي والإداري للمنظمة.

وشارك الوفد السعودي في اجتماع روابط رواد الحركة الكشفية الأعضاء في الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، وأنهى تجهيز المعرض الكشفي السعودي المصاحب للمشاركة، والذي سيتم تدشينه بعد افتتاح المؤتمر رسمياً مساء اليوم، كما تم رفع علم المملكة على منصة المؤتمر ضمن أعلام الدول المشاركة.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
12:31 PM

"كشافة المملكة" تبدأ مشاركتها بالمؤتمر الكشفي العالمي الـ 28 في بالي

تنظمه منظمة الصداقة العالمية للكشافة والمرشدات ويستمر 5 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
99

بدأ وفد رابطة رواد كشافة المملكة العربية السعودية، اليوم مشاركته في المؤتمر الكشفي العالمي الـ 28 لرواد الكشافة والمرشدات، الذي تنظمه منظمة الصداقة العالمية للكشافة والمرشدات، المنعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا.

ويستمر المؤتمر حتى يوم السبت المقبل 24/ 1/ 1439هـ، الموافق 14 أكتوبر 2017، وتضمّنت مشاركة الوفد، اليوم، حضور رئيس الوفد السعودي زيد البتال لاجتماع رؤساء الوفود المشاركة، بحضور رئيسة المنظمة ميدا رودريغز، ورئيس المؤتمر هاريونو سويونو؛ لمناقشة فعاليات المؤتمر، والوضع المالي والإداري للمنظمة.

وشارك الوفد السعودي في اجتماع روابط رواد الحركة الكشفية الأعضاء في الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، وأنهى تجهيز المعرض الكشفي السعودي المصاحب للمشاركة، والذي سيتم تدشينه بعد افتتاح المؤتمر رسمياً مساء اليوم، كما تم رفع علم المملكة على منصة المؤتمر ضمن أعلام الدول المشاركة.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,607
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,877
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,277
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,630

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة