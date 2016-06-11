"كفى" تجوب المساجد ومراكز الشرطة لمكافحة التدخين

أطلقت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة، منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، حملة تثقيفية لاستغلال الشهر الكريم في الإقلاع عن التدخين موجهة إلى المساجد ومراكز الشرطة بالمحافظة والاستخبارات ودار الملاحظة.

وقال مدير عام جمعية كفى الدكتور صلاح الشيخ :أن عدد المستفيدين من الحملة بلغ عشرة آلاف شخص من افراد شرطة ومصلين ونزلاء الملاحظة.

ويقدم فريق "كفى" محاضرات توعوية وينظم معارض تعرف بأضرار التدخين تحتوي على بروشورات وصور لأعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة ومواد مرئية تشتمل على صور وإحصائيات لضحايا السموم.

وأضاف "الشيخ": فور الانتهاء من العرض يقوم المستفيدون بالسؤال عن كيفية العلاج وزيارة العيادة الثابتة بمقر الجمعية.

وأكد رئيس التوعية الميدانية بكفى عمر الجرادي، أن الحملة تستهدف أكبر وأهم 40 مسجدا بالمحافظة وذلك بعد أداء المصلين التراويح وبعد صلاة الجمعة، بالإضافة إلى عشرة مراكز شرطة ، والاستخبارات ، ودار الملاحظة.

وقال: يشهد رمضان تزايداً في معدل الإقبال على العيادات أكبر نتيجة الأجواء الروحانية والإيمانية التي يعيشها الناس في رمضان.