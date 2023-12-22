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كليات الشرق العربي للدراسات العليا تعلن عن بدء القبول لبرامج الماجستير

يمكن مواصلة الدراسة عن طريق تقسيط الرسوم لمدة 5 سنوات

أعلنت كليات الشرق العربي للدراسات العليا عن بدء القبول للفصل الدراسي الثاني ١٤٣٧- ١٤٣٨، وذلك من خلال التسجيل في برامج الكليات المختلفة، التي تشمل: ماجستير القانون "قانون عام – قانون خاص"، ماجستير إدارة الأعمال بمسارات "إدارة مالية- إدارة مشاريع- إدارة الموارد البشرية- التسويق-نظم المعلومات الإدارية- مسار عام"، الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، ماجستير المحاسبة "ماجستير العلوم في المحاسبة- الماجستير المهني في المحاسبة"، ماجستير الحاسب الآلي "ماجستير علوم الحاسب- ماجستير تقنيات الحاسب وإدارة النظم"، والعلوم التربوية "ماجستير الآداب في الإدارة والإشراف التربوي- ماجستير الآداب في وسائل وتكنولوجيا التعليم-ماجستير الآداب في التربية الخاصة بمسارات صعوبات التعلم والإعاقة الفكرية – ماجستير الآداب في رياض الأطفال".

وبحسب اتفاقية عقدتها الكلية مع بنك الإنماء، يمكن مواصلة دراسة الماجستير عن طريق تقسيط الرسوم الدراسية لمدة 5 سنوات وبدون فوائد، وكانت كليات الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض قد عقدت عددًا من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية مع عدد من المنظمات والهيئات بما ينعكس إيجابيًّا على واقع سوق العمل والاقتصاد السعودي، ومن بين تلك الاتفاقيات: توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد "PMI" الدولي؛ وذلك للإشراف والتقييم على مسار إدارة المشاريع ضمن مسارات ماجستير إدارة الأعمال.

وتعد هذه الخطوة من الخطوات الإيجابية التي تسعى من خلالها الكليات لأن تقدم المحتوى العلمي المميز والمطور في هذا المجال، ولاسيما أن معهد الـ"PMI" من المؤسسات الدولية التي تحظى بسمعة دولية طيبة في هذا التخصص.

كما عقدت كليات الشرق العربي للدراسات العليا اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تسعى بموجبها الكليات لأن تقدم مواد دراسية للراغبين في استكمال متطلبات الهيئة.

جدير بالذكر أن كليات الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض كليات متخصصة في تقديم برامج للدراسات العليا، وهي معتمدة من قبل وزارة التعليم ومصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية، وتسعى الكليات دائمًا لتقديم تعليم متميز يواكب احتياجات سوق العمل.

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كليات الشرق العربي للدراسات العليا تعلن عن بدء القبول لبرامج الماجستير
سبق

أعلنت كليات الشرق العربي للدراسات العليا عن بدء القبول للفصل الدراسي الثاني ١٤٣٧- ١٤٣٨، وذلك من خلال التسجيل في برامج الكليات المختلفة، التي تشمل: ماجستير القانون "قانون عام – قانون خاص"، ماجستير إدارة الأعمال بمسارات "إدارة مالية- إدارة مشاريع- إدارة الموارد البشرية- التسويق-نظم المعلومات الإدارية- مسار عام"، الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، ماجستير المحاسبة "ماجستير العلوم في المحاسبة- الماجستير المهني في المحاسبة"، ماجستير الحاسب الآلي "ماجستير علوم الحاسب- ماجستير تقنيات الحاسب وإدارة النظم"، والعلوم التربوية "ماجستير الآداب في الإدارة والإشراف التربوي- ماجستير الآداب في وسائل وتكنولوجيا التعليم-ماجستير الآداب في التربية الخاصة بمسارات صعوبات التعلم والإعاقة الفكرية – ماجستير الآداب في رياض الأطفال".

وبحسب اتفاقية عقدتها الكلية مع بنك الإنماء، يمكن مواصلة دراسة الماجستير عن طريق تقسيط الرسوم الدراسية لمدة 5 سنوات وبدون فوائد، وكانت كليات الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض قد عقدت عددًا من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية مع عدد من المنظمات والهيئات بما ينعكس إيجابيًّا على واقع سوق العمل والاقتصاد السعودي، ومن بين تلك الاتفاقيات: توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد "PMI" الدولي؛ وذلك للإشراف والتقييم على مسار إدارة المشاريع ضمن مسارات ماجستير إدارة الأعمال.

وتعد هذه الخطوة من الخطوات الإيجابية التي تسعى من خلالها الكليات لأن تقدم المحتوى العلمي المميز والمطور في هذا المجال، ولاسيما أن معهد الـ"PMI" من المؤسسات الدولية التي تحظى بسمعة دولية طيبة في هذا التخصص.

كما عقدت كليات الشرق العربي للدراسات العليا اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تسعى بموجبها الكليات لأن تقدم مواد دراسية للراغبين في استكمال متطلبات الهيئة.

جدير بالذكر أن كليات الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض كليات متخصصة في تقديم برامج للدراسات العليا، وهي معتمدة من قبل وزارة التعليم ومصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية، وتسعى الكليات دائمًا لتقديم تعليم متميز يواكب احتياجات سوق العمل.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
09:02 PM
يمكن مواصلة الدراسة عن طريق تقسيط الرسوم لمدة 5 سنوات

كليات الشرق العربي للدراسات العليا تعلن عن بدء القبول لبرامج الماجستير

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عويد التومي - الرياض
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أعلنت كليات الشرق العربي للدراسات العليا عن بدء القبول للفصل الدراسي الثاني ١٤٣٧- ١٤٣٨، وذلك من خلال التسجيل في برامج الكليات المختلفة، التي تشمل: ماجستير القانون "قانون عام – قانون خاص"، ماجستير إدارة الأعمال بمسارات "إدارة مالية- إدارة مشاريع- إدارة الموارد البشرية- التسويق-نظم المعلومات الإدارية- مسار عام"، الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، ماجستير المحاسبة "ماجستير العلوم في المحاسبة- الماجستير المهني في المحاسبة"، ماجستير الحاسب الآلي "ماجستير علوم الحاسب- ماجستير تقنيات الحاسب وإدارة النظم"، والعلوم التربوية "ماجستير الآداب في الإدارة والإشراف التربوي- ماجستير الآداب في وسائل وتكنولوجيا التعليم-ماجستير الآداب في التربية الخاصة بمسارات صعوبات التعلم والإعاقة الفكرية – ماجستير الآداب في رياض الأطفال".

وبحسب اتفاقية عقدتها الكلية مع بنك الإنماء، يمكن مواصلة دراسة الماجستير عن طريق تقسيط الرسوم الدراسية لمدة 5 سنوات وبدون فوائد، وكانت كليات الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض قد عقدت عددًا من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية مع عدد من المنظمات والهيئات بما ينعكس إيجابيًّا على واقع سوق العمل والاقتصاد السعودي، ومن بين تلك الاتفاقيات: توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد "PMI" الدولي؛ وذلك للإشراف والتقييم على مسار إدارة المشاريع ضمن مسارات ماجستير إدارة الأعمال.

وتعد هذه الخطوة من الخطوات الإيجابية التي تسعى من خلالها الكليات لأن تقدم المحتوى العلمي المميز والمطور في هذا المجال، ولاسيما أن معهد الـ"PMI" من المؤسسات الدولية التي تحظى بسمعة دولية طيبة في هذا التخصص.

كما عقدت كليات الشرق العربي للدراسات العليا اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تسعى بموجبها الكليات لأن تقدم مواد دراسية للراغبين في استكمال متطلبات الهيئة.

جدير بالذكر أن كليات الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض كليات متخصصة في تقديم برامج للدراسات العليا، وهي معتمدة من قبل وزارة التعليم ومصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية، وتسعى الكليات دائمًا لتقديم تعليم متميز يواكب احتياجات سوق العمل.

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