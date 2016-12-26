كميل: ضربة جزاء "الفريدي" غير صحيحة.. وهذا مصير الكروت الصفراء

قال إن سوء التقدير يختلف عن التحايل

صادق المحلل التحكيمي لـ"إم بي سي برو" الحكم السابق سعد كميل على قرار حكم مباراة الهلال والنصر تركي الخضير في إلغاء ضربة الجزاء للاعب أحمد الفريدي بعد احتسابها، ووصف ذلك بالشجاعة من حكم الراية والحكم الرابع.



وقال "كميل": الشوط الأول شهد حالات كثيرة حلوة ومثيرة للجمهور، وركلة الجزاء الأولى صحيحة، أما الحالة الثانية فلا يوجد بها ضربة جزاء، وقرار تصحيح الحالة جميل من الحكم؛ لأنه ليس هناك تداخل بين أحمد الفريدي وسلمان الفرج.



وعن مصير الكارتين الأصفرين اللذين أشهرهما "الخضير" في وجه لاعبَي الهلال قال "كميل": الحكم أعطى كارتين أصفرين بسبب الاحتجاجات. والاعتراض على قرار الحكم لا علاقة له بإلغاء ضربة الجزاء؛ لذلك لن يتم إلغاؤهما، وسوف يستمران، في حين لا يمكن أن يُمنح "الفريدي" كارتًا أصفر بعد الإلغاء؛ لأن الحالة تعتبر سوء تقدير ، وليس تحايلاً.

