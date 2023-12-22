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كمين محكم يطيح بعصابة غسل أموال في صبيا.. البداية اشتباه

ضبط مجموعة أخرى امتهنت لعب القمار.. جميعهم آسيويون

 أطاحت شرطة منطقة جازان، ممثلةً في شرطة محافظة صبيا بعصابتين آسيويتين تمتهنان غسل اﻷموال والقمار، وذلك في كمين محكم بعد الاشتباه بنشاطهم المشبوه.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أنه توفرت معلومات عن مجموعة من الآسيويين يمارسون نشاطاً مشبوهاً بالسوق الداخلي بصبيا، فتم إعداد كمين محكم، أسفر عن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية يقومون بجمعها من أبناء جلدتهم والمشاركة بها في موقع إلكتروني، وتسجيلها في أوراق معدة لهذا الغرض، ترسل عن طريق الفاكس لمحافظة جدة.

وأضاف أنه تم ضبط مجموعة أخرى تمتهن لعب القمار، فتم اتخاذ ما يلزم وإحالتهم برفقة اﻷوراق لجهة الاختصاص.

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كمين محكم يطيح بعصابة غسل أموال في صبيا.. البداية اشتباه
سبق

 أطاحت شرطة منطقة جازان، ممثلةً في شرطة محافظة صبيا بعصابتين آسيويتين تمتهنان غسل اﻷموال والقمار، وذلك في كمين محكم بعد الاشتباه بنشاطهم المشبوه.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أنه توفرت معلومات عن مجموعة من الآسيويين يمارسون نشاطاً مشبوهاً بالسوق الداخلي بصبيا، فتم إعداد كمين محكم، أسفر عن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية يقومون بجمعها من أبناء جلدتهم والمشاركة بها في موقع إلكتروني، وتسجيلها في أوراق معدة لهذا الغرض، ترسل عن طريق الفاكس لمحافظة جدة.

وأضاف أنه تم ضبط مجموعة أخرى تمتهن لعب القمار، فتم اتخاذ ما يلزم وإحالتهم برفقة اﻷوراق لجهة الاختصاص.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
10:33 AM
ضبط مجموعة أخرى امتهنت لعب القمار.. جميعهم آسيويون

كمين محكم يطيح بعصابة غسل أموال في صبيا.. البداية اشتباه

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فهد كاملي - جازان
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13,395

 أطاحت شرطة منطقة جازان، ممثلةً في شرطة محافظة صبيا بعصابتين آسيويتين تمتهنان غسل اﻷموال والقمار، وذلك في كمين محكم بعد الاشتباه بنشاطهم المشبوه.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أنه توفرت معلومات عن مجموعة من الآسيويين يمارسون نشاطاً مشبوهاً بالسوق الداخلي بصبيا، فتم إعداد كمين محكم، أسفر عن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية يقومون بجمعها من أبناء جلدتهم والمشاركة بها في موقع إلكتروني، وتسجيلها في أوراق معدة لهذا الغرض، ترسل عن طريق الفاكس لمحافظة جدة.

وأضاف أنه تم ضبط مجموعة أخرى تمتهن لعب القمار، فتم اتخاذ ما يلزم وإحالتهم برفقة اﻷوراق لجهة الاختصاص.

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