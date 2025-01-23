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كم سعر البيت الأبيض في حال عرضه للبيع؟

ذكرت شركة "زيلوو" العقارية أن قيمة البيت الأبيض ستقدّر بـ 397.9 مليون دولار في حال عرضه للبيع.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن تقرير صادر عن شركة "زيلوو"، فقد اكتسب البيت الذي أقام فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة ما عدا جورج واشنطن، زيادة بنسبة 15% من قيمته خلال السنوات الثماني من رئاسة باراك أوباما للبلاد، وأشارت الشركة إلى أنها حددت قيمة البيت الأبيض لأول مرة في العام 2009.

وذكر التقرير أن فترة حكم باراك أوباما تزامنت مع انتعاش هائل في سوق العقارات في الولايات المتحدة، وهو ما انعكس ارتفاعاً في قيمة البيت الأبيض كما وصل إليها مؤخراً".

ووفقاً للتقرير سيكلّف استئجار المبنى المؤلف من 132 غرفة 2.1 مليون دولار شهرياً.

وخلافاً للرؤساء السابقين للولايات المتحدة سينتقل باراك أوباما من البيت الأبيض للعيش في منزل بالعاصمة واشنطن في حي قريب من كالوراما يحتوي على 9 غرف نوم، وقد تم بيعه بأكثر من 5 ملايين دولار في العام 2014 وفقاً لشبكة سي إن إن. وقدرت شركة "زيلوو" بدل استئجار "أوباما" الشهري لهذا المنزل بـ 22 ألف دولار.

 

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كم سعر البيت الأبيض في حال عرضه للبيع؟
سبق

ذكرت شركة "زيلوو" العقارية أن قيمة البيت الأبيض ستقدّر بـ 397.9 مليون دولار في حال عرضه للبيع.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن تقرير صادر عن شركة "زيلوو"، فقد اكتسب البيت الذي أقام فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة ما عدا جورج واشنطن، زيادة بنسبة 15% من قيمته خلال السنوات الثماني من رئاسة باراك أوباما للبلاد، وأشارت الشركة إلى أنها حددت قيمة البيت الأبيض لأول مرة في العام 2009.

وذكر التقرير أن فترة حكم باراك أوباما تزامنت مع انتعاش هائل في سوق العقارات في الولايات المتحدة، وهو ما انعكس ارتفاعاً في قيمة البيت الأبيض كما وصل إليها مؤخراً".

ووفقاً للتقرير سيكلّف استئجار المبنى المؤلف من 132 غرفة 2.1 مليون دولار شهرياً.

وخلافاً للرؤساء السابقين للولايات المتحدة سينتقل باراك أوباما من البيت الأبيض للعيش في منزل بالعاصمة واشنطن في حي قريب من كالوراما يحتوي على 9 غرف نوم، وقد تم بيعه بأكثر من 5 ملايين دولار في العام 2014 وفقاً لشبكة سي إن إن. وقدرت شركة "زيلوو" بدل استئجار "أوباما" الشهري لهذا المنزل بـ 22 ألف دولار.

 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
10:43 AM

كم سعر البيت الأبيض في حال عرضه للبيع؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت شركة "زيلوو" العقارية أن قيمة البيت الأبيض ستقدّر بـ 397.9 مليون دولار في حال عرضه للبيع.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن تقرير صادر عن شركة "زيلوو"، فقد اكتسب البيت الذي أقام فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة ما عدا جورج واشنطن، زيادة بنسبة 15% من قيمته خلال السنوات الثماني من رئاسة باراك أوباما للبلاد، وأشارت الشركة إلى أنها حددت قيمة البيت الأبيض لأول مرة في العام 2009.

وذكر التقرير أن فترة حكم باراك أوباما تزامنت مع انتعاش هائل في سوق العقارات في الولايات المتحدة، وهو ما انعكس ارتفاعاً في قيمة البيت الأبيض كما وصل إليها مؤخراً".

ووفقاً للتقرير سيكلّف استئجار المبنى المؤلف من 132 غرفة 2.1 مليون دولار شهرياً.

وخلافاً للرؤساء السابقين للولايات المتحدة سينتقل باراك أوباما من البيت الأبيض للعيش في منزل بالعاصمة واشنطن في حي قريب من كالوراما يحتوي على 9 غرف نوم، وقد تم بيعه بأكثر من 5 ملايين دولار في العام 2014 وفقاً لشبكة سي إن إن. وقدرت شركة "زيلوو" بدل استئجار "أوباما" الشهري لهذا المنزل بـ 22 ألف دولار.

 

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