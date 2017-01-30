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كندا.. مسلّح يفتح النار على المصلين بمسجد فيقتل ويصيب 14

أثناء صلاة العشاء.. اعتقال اثنين والشرطة تفرض طوقاً أمنياً

قال مسؤول مسجد في مدينة كيبيك الكندية، يُدعى محمد يانجوي، صباح اليوم (الأحد بتوقيت كندا)، إن خمسة أشخاص قُتلوا عندما فتح مسلحون النار في المسجد أثناء صلاة العشاء، فيما أكدت الشرطة في وقت لاحق وقوع 6 قتلى و8 جرحى.

وأضاف "يانجوي" -الذي لم يكن بداخل المسجد أثناء الواقعة- أنه تلقى نداءات استغاثة من أناس خلال صلاة العشاء. ولم يُعرف عدد المصابين، قائلاً إنهم نُقلوا إلى مستشفيات في أنحاء المدينة. وفي وقت سابق أفاد شاهد بأن نحو ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على 40 شخصاً داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الشرطة إتيان دويون، أن شخصين اعتقلا بعد إطلاق النار على المسجد، مؤكداً سقوط قتلى ومصابين، لكنه امتنع عن إعطاء أرقام، ومكتفياً بالقول إن الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول المسجد. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا العمل الإرهابي.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن إطلاق النار على مسجد في كيبيك أثناء ليل الأحد،  كان "هجوماً إرهابياً على مسلمين".

وقال "ترودو" في بيان: "ندين هذا الهجوم الإرهابي على مسلمين في مركز عبادة ولجوء".

وقال شاهد من "رويترز" إن ما يصل إلى ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو 40 شخصاً داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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كندا.. مسلّح يفتح النار على المصلين بمسجد فيقتل ويصيب 14
سبق

قال مسؤول مسجد في مدينة كيبيك الكندية، يُدعى محمد يانجوي، صباح اليوم (الأحد بتوقيت كندا)، إن خمسة أشخاص قُتلوا عندما فتح مسلحون النار في المسجد أثناء صلاة العشاء، فيما أكدت الشرطة في وقت لاحق وقوع 6 قتلى و8 جرحى.

وأضاف "يانجوي" -الذي لم يكن بداخل المسجد أثناء الواقعة- أنه تلقى نداءات استغاثة من أناس خلال صلاة العشاء. ولم يُعرف عدد المصابين، قائلاً إنهم نُقلوا إلى مستشفيات في أنحاء المدينة. وفي وقت سابق أفاد شاهد بأن نحو ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على 40 شخصاً داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الشرطة إتيان دويون، أن شخصين اعتقلا بعد إطلاق النار على المسجد، مؤكداً سقوط قتلى ومصابين، لكنه امتنع عن إعطاء أرقام، ومكتفياً بالقول إن الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول المسجد. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا العمل الإرهابي.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن إطلاق النار على مسجد في كيبيك أثناء ليل الأحد،  كان "هجوماً إرهابياً على مسلمين".

وقال "ترودو" في بيان: "ندين هذا الهجوم الإرهابي على مسلمين في مركز عبادة ولجوء".

وقال شاهد من "رويترز" إن ما يصل إلى ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو 40 شخصاً داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
09:11 AM
أثناء صلاة العشاء.. اعتقال اثنين والشرطة تفرض طوقاً أمنياً

كندا.. مسلّح يفتح النار على المصلين بمسجد فيقتل ويصيب 14

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤول مسجد في مدينة كيبيك الكندية، يُدعى محمد يانجوي، صباح اليوم (الأحد بتوقيت كندا)، إن خمسة أشخاص قُتلوا عندما فتح مسلحون النار في المسجد أثناء صلاة العشاء، فيما أكدت الشرطة في وقت لاحق وقوع 6 قتلى و8 جرحى.

وأضاف "يانجوي" -الذي لم يكن بداخل المسجد أثناء الواقعة- أنه تلقى نداءات استغاثة من أناس خلال صلاة العشاء. ولم يُعرف عدد المصابين، قائلاً إنهم نُقلوا إلى مستشفيات في أنحاء المدينة. وفي وقت سابق أفاد شاهد بأن نحو ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على 40 شخصاً داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الشرطة إتيان دويون، أن شخصين اعتقلا بعد إطلاق النار على المسجد، مؤكداً سقوط قتلى ومصابين، لكنه امتنع عن إعطاء أرقام، ومكتفياً بالقول إن الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول المسجد. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا العمل الإرهابي.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن إطلاق النار على مسجد في كيبيك أثناء ليل الأحد،  كان "هجوماً إرهابياً على مسلمين".

وقال "ترودو" في بيان: "ندين هذا الهجوم الإرهابي على مسلمين في مركز عبادة ولجوء".

وقال شاهد من "رويترز" إن ما يصل إلى ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو 40 شخصاً داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.

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