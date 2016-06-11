"لأجلك يا وطن" يقيم إفطاراً جماعياً للأيتام وأبناء الشهداء

تخلله إطلاق برنامج "حكاية خير"

أقام فريق "لأجلك يا وطن" التطوعي، بالتعاون مع منتجع "روحاء" السياحي الرياضي، وبرعاية مجموعة من سيدات ورجال الأعمال، إفطاراً جماعياً للأيتام، وأبناء الشهداء والأسر، تخلله إطلاق برنامج "حكاية خير".

وبلغ عدد المشاركين في السنة الأولى من انطلاق هذا البرنامج، ما يقارب مائة مشارك ومشاركة، وتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، التي أسعدت المشاركين، وأدخلت السرور على قلوبهم.

تخلل البرنامج فعاليات المسرح مع الإعلامي عادل بازياد، وهدايا مقدمة من جمعية هدية الحاج والمعتمر، ومؤسسة بريق الورد للحفلات والمناسبات.

واشتمل على أركان ترفيهية، بمشاركة الخطاطتين: هند صالح، وهناء الحربي، في ركن الرسم والتلوين.‎

وأعربت قائدة فريق "لأجلك يا وطن" التطوعي إحسان هوساوي، عن سعادتها لتفاعل رجال وسيدات الأعمال، والمشاركة في برنامج "حكاية خير" الأول، الذي انطلق من مكة المكرمة، وبحضور مشاهير السوشيال ميديا، الذي أضاف النجاح الباهر للبرنامج.

وشكرت لإدارة منتجع روحاء، الاستضافة المميزة، شاكرة الله على الجهود الجبارة التي بذلها متطوعو الفريق؛ لتقديم الأفضل للفئات المستهدفة واستقبال المشاركين.

نُفّذ البرنامج برعاية عدة جهات أبرزها: سفراء التميز للإعاشة، مطعم قمر الدين، مطبخ كاتشي، جمعية هدية الحاج والمعتمر، مؤسسة بريق الورد للحفلات، مطعم رباعيات الخيام، شركة نسلة، والحرفيات: منيرة المالكي، زكية ماسي، ليلى الزهراني.

وقدمت إدارة فريق "لأجلك يا وطن التطوعي"، جزيل الشكر والتقدير للرعاة والمشاركين؛ وهم: منتجع روحاء السياحي الرياضي، رجال وسيدات الأعمال، مشاهير السوشال ميديا: الأباتشي، فيصل الشنب، مؤيد عثمان، شهد مكة، عين مكة، السكري، فيصل الشريف، والإعلاميون والإعلاميات: عادل بازياد، أحمد مامي، شبكة المانو الإعلامية، إضافة للجهات المشاركة والداعمين.

وتم في ختام البرنامج تقديم شهادة شكر للمشاركين؛ تقديراً للجهود المقدمة في برنامج "حكاية خير" السنوي الأول.