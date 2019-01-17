لأنها اختارت زوجها.. الإعدام لباكستانية أحرقت ابنتها حية

قال الادعاء إن محكمة أصدرت قراراً بإعدام امرأة؛ لإحراقها ابنتها حية؛ لزواجها من رجل اختارته بنفسها؛ وذلك في شرق باكستان.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قال "عبدالرؤوف": إن القاضي تشودري إلياس في لاهور، أدان اليوم الاثنين "بارفين بيبي" في تهمة إحراق ابنتها "زينات رفيق" حتى الموت، بعد أسبوع من زواجها بـ"حسن خان" في يونيو الماضي.

وسنوياً تُقتل ألف امرأة في باكستان على يد أقارب فيما يعرف بجرائم الشرف.

وقال "عبدالرؤوف": إن المحكمة أصدرت حكماً آخر بحق أنيس رفيق بالسجن مدى الحياة؛ لمساعدته والدته في قتل شقيقته (18 عاماً).

وقال "شاهد إقبال" محامي الدفاع: إن الابن لم يكن له دور في القتل، وإنه أدين خطأ.

وقالت السلطات: إن "بيبي" أعادت "زينات" إلى المنزل على وعد بالاحتفال بزواجها؛ إلا أنها قامت بإحراقها حية.