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لأول مرة.. "العمل" توافق على ترخيص "جمعية" لإكرام عابري السبيل

تستهدف بناء ديوانيات بالمطارات ومدن الحجاج وتوفر فرص عمل للشباب

منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رخصة للجمعية الخيرية لإكرام عابري السبيل "إكرام"، تعد الأولى من نوعها، وتستهدف بناء محطات على الطرق لراحة المسافرين على الطرق، وكذلك الحجاج.

 

وأكد رئيس اللجنة التأسيسية الدكتور سفر الغامدي أن الجمعية الجديدة تستهدف جميع مناطق المملكة عبر نموذجين من المحطات يحتويان على مسجد للرجال والنساء، وصالة استراحة لتقديم خدمات القهوة والشاي، ودورات مياه، ومطاعم، وعدد من الغرف لاستراحة المسافرين بين 30 و50 غرفة.

 

وأضاف أن الجمعية تستهدف أن تكون رفيق الطريق، وستبني عددا من هذه المحطات النموذجية بالشراكة مع القطاع الخاص على عدد من الطرق السريعة، مؤكدا أن الجهات الحكومية تقدم كل التسهيلات لمثل هذه المشاريع، وعلى رأسها وزارة البيئة والزراعة التي توافق على حفر آبار لمثل هذه المشاريع الخدمية.

 

وقال "الغامدي" إن تلك المحطات سيكون لها بعد تنموي، حيث ستوفر فرص عمل كبيرة لشباب وشابات المنطقة المستهدفة، وسيبنى بالتوازي مع هذه المحطات ديوانيات في المطارات، وفي مدن الحجاج تابعة للمشروع، حيث ستقدم خدمات القهوة والشاي بالمجان للمسافرين.

 

وأجرى مندوبو وزارة العمل القرعة بين المؤسسين، وأفضت إلى انتخاب الدكتور سفر الغامدي رئيسا لمجلس الإدارة، والدكتور غازي العتيبي نائبا للرئيس، وعبدالإله المطلق ممثلا ماليا، وعضوية كل من: ماجد الموينع، والدكتور ماجد النتيفات، وفهد الغامدي، وفهد السدحان، ونايف آل سليمة، وسعد النفيعي، وفي الاحتياط : علي النمي، خالد القحطاني، محمد الدحيمي، ومفلح العوشن.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة.. "العمل" توافق على ترخيص "جمعية" لإكرام عابري السبيل
سبق

منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رخصة للجمعية الخيرية لإكرام عابري السبيل "إكرام"، تعد الأولى من نوعها، وتستهدف بناء محطات على الطرق لراحة المسافرين على الطرق، وكذلك الحجاج.

 

وأكد رئيس اللجنة التأسيسية الدكتور سفر الغامدي أن الجمعية الجديدة تستهدف جميع مناطق المملكة عبر نموذجين من المحطات يحتويان على مسجد للرجال والنساء، وصالة استراحة لتقديم خدمات القهوة والشاي، ودورات مياه، ومطاعم، وعدد من الغرف لاستراحة المسافرين بين 30 و50 غرفة.

 

وأضاف أن الجمعية تستهدف أن تكون رفيق الطريق، وستبني عددا من هذه المحطات النموذجية بالشراكة مع القطاع الخاص على عدد من الطرق السريعة، مؤكدا أن الجهات الحكومية تقدم كل التسهيلات لمثل هذه المشاريع، وعلى رأسها وزارة البيئة والزراعة التي توافق على حفر آبار لمثل هذه المشاريع الخدمية.

 

وقال "الغامدي" إن تلك المحطات سيكون لها بعد تنموي، حيث ستوفر فرص عمل كبيرة لشباب وشابات المنطقة المستهدفة، وسيبنى بالتوازي مع هذه المحطات ديوانيات في المطارات، وفي مدن الحجاج تابعة للمشروع، حيث ستقدم خدمات القهوة والشاي بالمجان للمسافرين.

 

وأجرى مندوبو وزارة العمل القرعة بين المؤسسين، وأفضت إلى انتخاب الدكتور سفر الغامدي رئيسا لمجلس الإدارة، والدكتور غازي العتيبي نائبا للرئيس، وعبدالإله المطلق ممثلا ماليا، وعضوية كل من: ماجد الموينع، والدكتور ماجد النتيفات، وفهد الغامدي، وفهد السدحان، ونايف آل سليمة، وسعد النفيعي، وفي الاحتياط : علي النمي، خالد القحطاني، محمد الدحيمي، ومفلح العوشن.

 

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
06:42 PM
تستهدف بناء ديوانيات بالمطارات ومدن الحجاج وتوفر فرص عمل للشباب

لأول مرة.. "العمل" توافق على ترخيص "جمعية" لإكرام عابري السبيل

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زيد الخمشي - الرياض
11
7,975

منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رخصة للجمعية الخيرية لإكرام عابري السبيل "إكرام"، تعد الأولى من نوعها، وتستهدف بناء محطات على الطرق لراحة المسافرين على الطرق، وكذلك الحجاج.

 

وأكد رئيس اللجنة التأسيسية الدكتور سفر الغامدي أن الجمعية الجديدة تستهدف جميع مناطق المملكة عبر نموذجين من المحطات يحتويان على مسجد للرجال والنساء، وصالة استراحة لتقديم خدمات القهوة والشاي، ودورات مياه، ومطاعم، وعدد من الغرف لاستراحة المسافرين بين 30 و50 غرفة.

 

وأضاف أن الجمعية تستهدف أن تكون رفيق الطريق، وستبني عددا من هذه المحطات النموذجية بالشراكة مع القطاع الخاص على عدد من الطرق السريعة، مؤكدا أن الجهات الحكومية تقدم كل التسهيلات لمثل هذه المشاريع، وعلى رأسها وزارة البيئة والزراعة التي توافق على حفر آبار لمثل هذه المشاريع الخدمية.

 

وقال "الغامدي" إن تلك المحطات سيكون لها بعد تنموي، حيث ستوفر فرص عمل كبيرة لشباب وشابات المنطقة المستهدفة، وسيبنى بالتوازي مع هذه المحطات ديوانيات في المطارات، وفي مدن الحجاج تابعة للمشروع، حيث ستقدم خدمات القهوة والشاي بالمجان للمسافرين.

 

وأجرى مندوبو وزارة العمل القرعة بين المؤسسين، وأفضت إلى انتخاب الدكتور سفر الغامدي رئيسا لمجلس الإدارة، والدكتور غازي العتيبي نائبا للرئيس، وعبدالإله المطلق ممثلا ماليا، وعضوية كل من: ماجد الموينع، والدكتور ماجد النتيفات، وفهد الغامدي، وفهد السدحان، ونايف آل سليمة، وسعد النفيعي، وفي الاحتياط : علي النمي، خالد القحطاني، محمد الدحيمي، ومفلح العوشن.

 

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