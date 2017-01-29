لاعب الهلال خربين .. أضاع ركلة الجزاء فسجد لله شكرًا

الجماهير أشادت به في أول ظهور

أبدت جماهير الهلال رضاها التام عن لاعب الفريق الكروي الأول السوري عمر خربين في أول مشاركة له مع الفريق مساء اليوم أمام الاتفاق ، والتي كسبها الهلال بهدف دون مقابل تربع على إثره على صدارة دوري جميل ( 40 نقطة).

وظهر خربين الذي شارك في الـ90 دقيقة بمستوى مطمئن لجماهير الزعيم ، على الرغم من ضياع ركلة الجزاء عند الدقيقة 51 (حيث سجد لله سجدة شكر بعد ضياعها) إلا أنه مرر عدة كرات لزملائه منها ما كان ذهبيًا للاعب نواف العابد والذي سدد الكرة وتكفلت العارضة الاتفاقية في التصدي لها، وأخرى لبوناتيني الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم إلى خارج الملعب ، كما سدد خربين عدة كرات إلا أن من سوء حظه أن حارس الاتفاق أحمد الكسار كان في يومه ، بل وساهم الأخير في التصدي لكثير من الكرات الهلالية الخطرة سواء عن طريق خربين أو سالم الدوسري أو العابد.