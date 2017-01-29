النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لاعب الهلال خربين .. أضاع ركلة الجزاء فسجد لله شكرًا

الجماهير أشادت به في أول ظهور

أبدت جماهير الهلال رضاها التام عن لاعب الفريق الكروي الأول السوري عمر خربين في أول مشاركة له مع الفريق مساء اليوم أمام الاتفاق ، والتي كسبها الهلال بهدف دون مقابل تربع على إثره على صدارة دوري جميل ( 40 نقطة).

وظهر خربين الذي شارك في الـ90 دقيقة بمستوى مطمئن لجماهير الزعيم ، على الرغم من ضياع ركلة الجزاء عند الدقيقة 51  (حيث سجد لله سجدة شكر بعد ضياعها) إلا أنه مرر عدة كرات لزملائه منها ما كان ذهبيًا للاعب نواف العابد والذي سدد الكرة وتكفلت العارضة الاتفاقية في التصدي لها، وأخرى لبوناتيني الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم إلى خارج الملعب ، كما سدد خربين عدة كرات إلا أن من سوء حظه أن  حارس الاتفاق أحمد الكسار كان في يومه ، بل وساهم الأخير في التصدي لكثير من الكرات الهلالية الخطرة سواء عن طريق خربين أو سالم الدوسري أو العابد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لاعب الهلال خربين .. أضاع ركلة الجزاء فسجد لله شكرًا
سبق

أبدت جماهير الهلال رضاها التام عن لاعب الفريق الكروي الأول السوري عمر خربين في أول مشاركة له مع الفريق مساء اليوم أمام الاتفاق ، والتي كسبها الهلال بهدف دون مقابل تربع على إثره على صدارة دوري جميل ( 40 نقطة).

وظهر خربين الذي شارك في الـ90 دقيقة بمستوى مطمئن لجماهير الزعيم ، على الرغم من ضياع ركلة الجزاء عند الدقيقة 51  (حيث سجد لله سجدة شكر بعد ضياعها) إلا أنه مرر عدة كرات لزملائه منها ما كان ذهبيًا للاعب نواف العابد والذي سدد الكرة وتكفلت العارضة الاتفاقية في التصدي لها، وأخرى لبوناتيني الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم إلى خارج الملعب ، كما سدد خربين عدة كرات إلا أن من سوء حظه أن  حارس الاتفاق أحمد الكسار كان في يومه ، بل وساهم الأخير في التصدي لكثير من الكرات الهلالية الخطرة سواء عن طريق خربين أو سالم الدوسري أو العابد.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
12:01 AM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:17 PM
الجماهير أشادت به في أول ظهور

لاعب الهلال خربين .. أضاع ركلة الجزاء فسجد لله شكرًا

تصوير: علي الحاجي
A A A
أحمد سرور - الرياض
15
12,244

أبدت جماهير الهلال رضاها التام عن لاعب الفريق الكروي الأول السوري عمر خربين في أول مشاركة له مع الفريق مساء اليوم أمام الاتفاق ، والتي كسبها الهلال بهدف دون مقابل تربع على إثره على صدارة دوري جميل ( 40 نقطة).

وظهر خربين الذي شارك في الـ90 دقيقة بمستوى مطمئن لجماهير الزعيم ، على الرغم من ضياع ركلة الجزاء عند الدقيقة 51  (حيث سجد لله سجدة شكر بعد ضياعها) إلا أنه مرر عدة كرات لزملائه منها ما كان ذهبيًا للاعب نواف العابد والذي سدد الكرة وتكفلت العارضة الاتفاقية في التصدي لها، وأخرى لبوناتيني الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم إلى خارج الملعب ، كما سدد خربين عدة كرات إلا أن من سوء حظه أن  حارس الاتفاق أحمد الكسار كان في يومه ، بل وساهم الأخير في التصدي لكثير من الكرات الهلالية الخطرة سواء عن طريق خربين أو سالم الدوسري أو العابد.

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,510
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,898
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,045
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,402

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة