لبنان.. الحملة السعودية توزع المساعدات على 1023 لاجئاً

ضِمن المحطتين الـ65 والـ66 من البرامج الشتوية

وزّعت الحملة الوطنية السعودية المساعدات الإغاثية على 1023 عائلة سورية بواقع 6138 لاجئاً سورياً في مدينتيْ "البقاع" و"سير الضنية" اللبنانيتين؛ وذلك ضِمن المحطتين الـ65 والـ66 من البرامج الشتوية "شقيقي دفؤك هدفي 4"، و"شقيقي صحتك غالية" و"شقيقي سفرتك هنيئة".

وأشار مدير مكتب الحملة في لبنان "وليد الجلال"، إلى أن المساعدات الإغاثية التي توزع على اللاجئين السوريين، شَمِلت الأسر الأكثر حاجة، والتي تم الكشف عنها من قِبَل كادر الحملة الوطنية في لبنان؛ منوهاً بأن هذه التوزيعات ستصل -بعون الله- إلى المناطق الأخرى من المدن اللبنانية التي يتواجد بها اللاجئون السوريون محتوية على احتياج الأسرة السورية من البطانيات والملابس والكنزات وقبعات الرأس وخلافة من المواد التي يحتاجونها للدفء، بالإضافة إلى أطقم الأواني المنزلية وحقيبة العناية الشخصية.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان بدوره، أن الحملة لا تتأخر في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء اللاجئين السوريين في جميع مناطق تواجدهم، وقد تم إطلاق البرنامج الشتوي "شقيقي دفؤك هدفي 4"؛ إيماناً من الحملة بضرورة الوقوف ومساندة الشقيق السوري في ظل هذه الظروف الصعبة؛ خصوصاً مع طول الأزمة وتراجع الدعم.