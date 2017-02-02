لتعريفهم بالتراث.. "أرامكو" توفد 200 عائلة أجنبية لـ"تاريخية ينبع"

من جنسيات مختلفة وحضروا العديد من الفعاليات الشعبية

نظّمت شركة أرامكو السعودية، زيارةً لعدد من موظفيها الأجانب لمهرجان "تاريخية ينبع"؛ للتعرف على تراث ينبع، بحضور مائتي عائلة بمختلف الجنسيات من: (أمريكا، وأسكتلندا، وبريطانيا، والهند، وجنوب إفريقيا، وكوريا، وغيرها من الدول)، بقيادة المهندس إيهاب ضليمي الذي تَجَوّل مع الوفد في أرجاء ساحة المهرجان وفعالياته.

وتجوّل الوفد في سوق الليل وملتقى بنات البلد، وتعرفوا على التراث الينبعاوي، واستمتعوا بمشاهدة فعاليات الملواح التي نفّذتها خيمة الصقارة، كما تَجَوّل الوفد في المعرض المصاحب للمهرجان، وشَمِلت الزيارة سوق الليل، واطلعوا على أكبر سوق نسائي شعبي بالمملكة.

وعبّر الكثير من الموظفين الأجانب عن سعادتهم بما شاهدوه من فعاليات وفقرات، وقال "بريك" من أمريكا: لقد انبهرت بما شاهدته في المهرجان، والناس هنا وتعاملهم رائع، وسوف أنقل ما شاهدته لأهلي وأصدقائي، وأتمنى أنهم جميعاً يحضرون إلى هنا لمشاهدة هذا العمل الجميل.

أما "جوردي وييك" من الهند فقال: جميل جداً ما شاهدناه من تراث قديم، وتَعَرّفنا على طريقة حياة الأجداد ومناسباتهم؛ من خلال الترث المعروض في فعاليات اللجنة النسائية وارتباطها بالماضي.

وأبان المهندس إيهاب ضليمي أن الهدف من الزيارة هو تعريف الأجانب بموروث آبائنا وأجدادنا، وأن يتعرفوا على حياتهم وعلى طريقة المعمار القديم وشكله بعد الترميم؛ مشيراً إلى أهمية مثل هذه الزيارات لنقل ثقافاتنا وتاريخنا للخارج؛ من خلال هذه الوفود التي ستنقل الصور والزيارات لأهاليهم، وعبر معرفاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لمشاهدة تجربة أرامكو السعودية في إعادة تأهيل المنطقة ودورها الحقيقي في المسؤولية الاجتماعية.

يُذكر أن شركة أرامكو ساهمت في مشروع المنطقة التاريخية، ودعمت ترميم المنازل التراثية؛ وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية التي توليها الشركة اهتماماً كبيراً وتحرص على تقديم الدعم والمساهمة في مختلف المجالات والأعمال بمحافظة ينبع وفي المملكة بشكل عام.

الجدير بالذكر أن مهرجان "تاريخية ينبع"، الذي يُنفّذ لأول مرة يتضمن على العديد من الفعاليات والفقرات المتنوعة، والمعارض، وخيمة الصقارة، ومركاز التاريخية، بالإضافة لأنشطة الملتقى النسائي، والتراث الينبعاوي، ومسرح الطفل، وسوق الليل، وغيرها من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف كل شرائح المجتمع.