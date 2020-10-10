لتعزيز الخبرات العسكرية الجبلية .. "الريك 2" يواصل فعالياته

مناورات بدأت منذ أيام عدة بين القوات السعودية والفرنسية

تستمر مناورات التمرين العسكري المشترك "الريك 2" بين القوات البرية السعودية والقوات الفرنسية التي بدأت منذ أيام عدة، في إطار خطة التمارين المشتركة التي يجريها البلدان بهدف التدريب على التخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية الجبلية.

وقال قائد قوة التمرين من الجانب السعودي المقدم الركن عبدالإله بن راشد العتيبي: التمرين يهدف إلى إثراء الخبرات بمختلف الوحدات الخاصّة وصقلها؛ نظراً لما له من أهمية ودور فعال في رفع مستوى الكفاءة العسكرية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات الجبلية القتالية ومواصلة زيادة عمليات التنسيق المشترك وتحقيق التكامل المنشود مع رفع المستوى العملياتي لمختلف القوتين في مثل هذا التمرين، وتنفيذ الواجبات المطلوبة بمهارة عالية، مبيناً أن التمرين شهد أنشطة مكثّفة من الجانبين.

وأضاف "العتيبي": تمرين "الريك 2" هو أحد التمارين المشتركة بين القوات الخاصّة السعودية الممثلة بالحرب الجبلية والقوات الفرنسية الممثلة في اللواء الجبلي، واستمراراً لما حقّقه تمرين "الريك 1" من نجاح في عمليات الاستطلاع والغارات والكمائن، ونتطلع لتحقيق مثل هذا النجاح وأفضل بإدخال أحدث أساليب التدريب.

من جانبه, قال قائد قوة التمرين من الجانب الفرنسي النقيب بول شانتريل: التمرين يعدّ فرصة للقوات الفرنسية للقيام بالتدريب على المهارات القتالية الجبلية النهارية والليلية.

وأضاف: الأنشطة المتنوعة تمكّن من تنفيذ التكتيكات في العبور الجبلي؛ حيث اكتشفنا تضاريس جبلية مختلفة تماماً من تلك التي نعرفها في فرنسا، وهذا يعد إضافة إلى الدروس المستفادة من هذا التمرين.