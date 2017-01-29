لجنة "جبة" وجمعية الثمامية تستعدان لتسجيل المواطنين في "حساب المواطن" مجانًا

اللجنة والجمعية أبديتا استعدادهما لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمنازلهم

أبدت لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة جبة (100 كلم شمال حائل)، والجمعية الخيرية بالثمامية (240 جنوب حائل)، الاستعداد التام لتسجيل المواطنين الراغبين في التسجيل ببرنامج حساب المواطن مجانًا، الذي ينطلق الأربعاء القادم.



ففي لجنة التنمية الاجتماعية بجبة حددت الفترة من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب لاستقبال الراغبين في التسجيل، فيما حددت الجمعية الخيرية بالثمامية فترة الدوام الرسمي لاستقبال الراغبين في التسجيل بالبرنامج.



وأبدت اللجنة والجمعية استعدادهما لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمنازلهم في جبة والثمامية.



هذه المبادرات ستسهم - بلا شك - في اطمئنان المواطنين على بياناتهم بدلاً من تسجيلهم في البرنامج عبر مراكز خدمات الطلاب والخدمات الإلكترونية التي يديرها أجانب، وبمقابل مبالغ مالية، تتراوح بين 10 ريالات و30 ريالاً.

