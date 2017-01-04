لغز أمريكي.. توأم ولد بعد أخيه بـ 31 دقيقة وأعلن رسمياً الأكبر سناً

ولد التوأم الأمريكي "رونان" بعد أخيه "صامويل" بنحو نصف ساعة، لكن الأوراق الرسمية لتسجيل المواليد جعلت رونان هو المولود أولا والأكبر سنا، حسب مركز "كيب كود هيلث كير" الطبي بولاية ماساتشوستس الأمريكية.



وقالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، وضع مركز "كيب كود هيلث كير" الطبي واقعة التوأمين كلغز على صفحته على موقع فيسبوك، طالبا من زوار الصفحة الحل.



وفي التفاصيل، قال المركز الطبي، إن التوأم صامويل بيترسون ولد الساعة 1.39 فجر يوم 6 نوفمبر الماضي، بينما ولد توأمه رونان الساعة 2.10 ، أي بعد صامويل بـ 31 دقيقة، فكيف تم وضع رونان في أوراق التسجيل الرسمية على أنه أكبر من توأمه بـ 29 دقيقة.



وحل المركز اللغز موضحا، أنه في يوم 6 نوفمبر، انتهى التوقيت الصيفي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم تأخير التوقيت لمدة ساعة، ما جعل رونان مولودا في السجلات الرسمية، الساعة 1.10 وليس 2.10، وجعل توأمه صامويل مولودا 1.39 أي بعده بـ 29 دقيقة.



ونقلت الصفحة عن شيث بيترسون، والد التوأمين، قوله: إن المركز وضع أمامنا خيارين لتسجيل الميلاد، إما اعتبار أن صامويل ولد يوم 5 نوفمبر، وشقيقه ولد يوم 6 نوفمبر، أو أن يتم تسجيل رونان بإعتباره ولد أولا، فقررنا أن نأخذ الخيار الثاني.



وعلقت لوسي اليسون، إحدى رواد الصفحة على الواقعة قائلة : " الطريف أن هذين التوأمين سيظلان يتجادلان طوال عمرهما على من هو الأكبر سنا".