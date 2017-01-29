للحدّ من الهجمات الخبيثة.. "جيميل" ستحظر ملفات "جافا سكريبت"

كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "جوجل" تنوي أن تمنع تحميل أو إرسال أي ملفات ذات امتدادات معينة عبر البريد الإلكتروني الخاص بها "جيميل (Gmail)؛ للحد من إمكانية تعرضه لأي هجمات خبيثة.

وأوضحت مصادر من داخل الشركة لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن أبرز تلك الملفات التي سيتم حظرها، هي الملفات ذات امتداد "جافا سكريبت".

وتنضم بتلك الطريقة ملفات "جافا سكريبت" إلى ملفات "إي إكس إي"، و"بات" و"إم إس سي"، التي سبق ومنعت "جوجل" تداولها عبر "جيميل".

وسيقيد "جيميل" تداول تلك الملفات كمرفق مباشر أو إذا كانت مضغوطة داخل ملف آخر، بأي رسالة بريد إلكتروني تابع لها، بدءاً من يوم 13 فبراير المقبل.

وأشارت "جوجل" إلى أنها تستهدف من تلك الخطوة الحد من كل أشكال البرمجيات الخبيثة، التي يتم إرسالها عبر رسائل "سبام" إلى أي مستخدم، والتي يمكن أن تستهدف اختراق أجهزة الحاسب أو الهواتف التي يتم تحميل الملفات عليها، وسرقة البيانات الخاصة به، والقيام بمهام أخرى ضارة.

وسيتم تحذير المستخدمين عند محاولتهم تحميل أي ملف يمتلك ذلك الامتداد، بأنه ملف محظور تداوله عبر "جيميل".

ولكن لم توضح الشركة الأمريكية حتى الآن ما إذا كانت ستحظر الشركة وصول ملفات بتلك الامتدادات من أي رسالة بريد إلكتروني تابعة لـ"جيميل"، ومرسلة من بريد إلكتروني مغاير للبريد الخاص بجوجل، أو إذا ما كانت ستحذر المستخدم بأن الرسالة تحتوي على ملف مرفق محظور تداوله، وقد يعرض جهازه للخطر.