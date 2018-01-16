للسنة الثالثة على التوالي.. "سبق" ترعى مهرجان "الجنادرية 31" حصرياً

الصحيفة تُخصص فريقاً لتغطية فعاليات المهرجان مباشرةً

تصوير : فايز الزيادي - وقّعت صحيفة "سبق" الإلكترونية عقد رعاية حصرياً مع الشركة الدولية للدعاية والإعلان، صاحبة حقوق الامتياز الحصري، للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ31، الذي يحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وينطلق يوم الأربعاء 04 جمادى أول 1438هـ ، الموافق 01 فبراير 2017 م.

وقّع العقد عن صحيفة "سبق" المدير العام رئيس التحرير علي الحازمي، ومن الشركة الدولية للدعاية والإعلان مديرها التنفيذي علي بن محمد العبدلي.

وبهذه المناسبة ​أشاد علي العبدلي ​بالاهتمام​ اللامحدود من قبل وزير الحرس الوطني، رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة​، الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز، والمتابعة المستمرة من نائب وزير الحرس الوطني، نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري .

يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان للسنة الثالثة على التوالي، وسيتم تخصيص فريق عمل إعلامي من "سبق" لتغطية فعاليات أجنحة إمارات​ المناطق​، والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان، وكذلك متابعة أنشطة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الراعية الرسمية للمهرجان.