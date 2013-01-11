للمرة الثانية.. أمير الرياض يكرّم مدير مكافحة المخدرات في "وادي الدواسر"

جهود أفراده في القضاء على الآفة

وجّه أمير منطقة الرياض "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز" خطاب شكر وتقدير لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة وادي الدواسر "العقيد ناصر بن هاجد العتيبي"، نظير جهوده الملموسة للقضاء على آفة المخدرات.

وسلّم خطاب الشكر -نيابة عن أمير الرياض- محافظ وادي الدواسر "أحمد بن دخيل المنيفي"، بمكتبه صباح اليوم، بحضور مسؤول الشؤون الأمنية بالمحافظة "سعود بن منير بن صادر"؛ مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد خدمة للدين ثم المليك والوطن.

وأعرب مدير الإدارة لمكافحة المخدرات "العقيد ناصر بن هاجد العتيبي" عن عظيم امتنانه وتقديره لأمير المنطقة ولمحافظ وادي الدواسر، على حرصه ومتابعته للدور الذي تقوم به مكافحة المحافظة؛ واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

يُشار إلى أن أمير منطقة الرياض قد وجه قبل شهرين بمنح خطاب شكر لمدير الإدارة العامة بمكافحة المخدرات في محافظة وادي الدواسر، نظير جهود الإدارة وتسجيلها لإنجازات عدة، تمثلت في ضبط عدد من القضايا ومروجي المخدرات.