ليبي يسدد طعنات بالغة لامرأة في محطة قطار بألمانيا

هاجَمَ رجل منحدر من ليبيا، امرأةً في محطة القطار الرئيسية بمدينة لايبتسيج الألمانية بسكين، وأصابها بجروح بالغة.

وذكرت شرطة المدينة، صباح الأربعاء، أن الهجوم وقع مساء الثلاثاء على نحو مفاجئ تماماً.

ووفق "الألمانية" تم نقل المرأة 56 عاماً إلى المستشفى بعد إصابتها بطعنات بالغة في الكتف والعضد والساعد.

ولم يتبين بعدُ الدافع وراء الجريمة، وتم القبض على المشتبه به 28 عاماً بالقرب من مسرح الجريمة.