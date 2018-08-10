النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

ليبي يسدد طعنات بالغة لامرأة في محطة قطار بألمانيا

هاجَمَ رجل منحدر من ليبيا، امرأةً في محطة القطار الرئيسية بمدينة لايبتسيج الألمانية بسكين، وأصابها بجروح بالغة.

وذكرت شرطة المدينة، صباح الأربعاء، أن الهجوم وقع مساء الثلاثاء على نحو مفاجئ تماماً.

ووفق "الألمانية" تم نقل المرأة 56 عاماً إلى المستشفى بعد إصابتها بطعنات بالغة في الكتف والعضد والساعد.

ولم يتبين بعدُ الدافع وراء الجريمة، وتم القبض على المشتبه به 28 عاماً بالقرب من مسرح الجريمة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ليبي يسدد طعنات بالغة لامرأة في محطة قطار بألمانيا
سبق

هاجَمَ رجل منحدر من ليبيا، امرأةً في محطة القطار الرئيسية بمدينة لايبتسيج الألمانية بسكين، وأصابها بجروح بالغة.

وذكرت شرطة المدينة، صباح الأربعاء، أن الهجوم وقع مساء الثلاثاء على نحو مفاجئ تماماً.

ووفق "الألمانية" تم نقل المرأة 56 عاماً إلى المستشفى بعد إصابتها بطعنات بالغة في الكتف والعضد والساعد.

ولم يتبين بعدُ الدافع وراء الجريمة، وتم القبض على المشتبه به 28 عاماً بالقرب من مسرح الجريمة.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
11:04 AM

ليبي يسدد طعنات بالغة لامرأة في محطة قطار بألمانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,028

هاجَمَ رجل منحدر من ليبيا، امرأةً في محطة القطار الرئيسية بمدينة لايبتسيج الألمانية بسكين، وأصابها بجروح بالغة.

وذكرت شرطة المدينة، صباح الأربعاء، أن الهجوم وقع مساء الثلاثاء على نحو مفاجئ تماماً.

ووفق "الألمانية" تم نقل المرأة 56 عاماً إلى المستشفى بعد إصابتها بطعنات بالغة في الكتف والعضد والساعد.

ولم يتبين بعدُ الدافع وراء الجريمة، وتم القبض على المشتبه به 28 عاماً بالقرب من مسرح الجريمة.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,328
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,330
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,338
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة